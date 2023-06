(Le mot "ministre" a été supprimé au paragraphe 2)

Par Layli Foroudi et Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - Des manifestants armés de feux d'artifice ont affronté la nuit dernière la police anti-émeute en banlieue parisienne après qu'un jeune homme de 17 ans a été abattu par la police lors d'un contrôle routier et que le parquet a ouvert une enquête pour homicide.

Trente et une personnes ont été arrêtées lors de ces affrontements au cours desquels 40 voitures ont été brûlées, principalement à Nanterre, la banlieue parisienne d'où était originaire la victime, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur, Gerald Darmanin.

Des images vidéo ont montré au moins un bâtiment en feu et des barricades incendiées sur la route. Des feux d'artifice ont été lancés en direction de la police, qui a tiré des gaz lacrymogènes sur la foule.

M. Darmanin a appelé au calme sur BFMTV mercredi matin et a déclaré que "la justice doit être rendue et la vérité doit être dite". Quelque 2.000 policiers ont été mobilisés dans la région, a-t-il dit.

Il a ajouté que le policier serait suspendu de ses fonctions si les charges retenues contre lui étaient confirmées.

Mardi, les procureurs ont déclaré que la fusillade avait eu lieu après que l'adolescent eut refusé d'obtempérer à l'ordre d'arrêter sa voiture. Le policier a tiré sur le garçon, qui a succombé à ses blessures.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, vérifiée par Reuters, montre deux policiers à côté de la voiture, une Mercedes AMG, et l'un d'eux tire alors que le conducteur s'éloigne.

Mornia Labssi, résidente locale et militante contre le racisme, qui a déclaré avoir parlé à la famille de la victime, a indiqué qu'il s'appelait Nael et qu'il était d'origine algérienne. Les procureurs n'ont pas identifié la victime.

Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a déclaré à BFMTV que "cet acte me pose question" et que la justice déciderait s'il est approprié ou non.

Les deux policiers qui ont effectué le contrôle routier, âgés de 38 à 40 ans, étaient expérimentés, a déclaré M. Darmanin.

L'acteur français Omar Sy a exprimé son soutien à la famille de la victime sur Twitter et a demandé que "la justice honore la mémoire de cet enfant".

Le footballeur du Paris Saint-Germain Kylian Mpabbe a tweeté des émojis de chagrin d'amour et a écrit "J'ai mal pour ma France. Une situation inacceptable".

Depuis le début de l'année 2023, il y a eu deux fusillades mortelles lors de contrôles routiers en France.

En 2022, un nombre record de 13 personnes ont été tuées dans de telles circonstances, contre trois en 2021 et deux en 2020, selon un décompte de Reuters, qui montre que la majorité des victimes étaient noires ou d'origine arabe.