Des journalistes, un général et des miliciens arrêtés dans l'Amhara éthiopien

Le général de brigade Tefera Mamo a commandé les forces de la région Amhara jusqu'en février, date à laquelle il a été démis de ses fonctions sans explication. Les forces Amhara ont soutenu les troupes fédérales d'Abiy contre les forces rebelles du nord du Tigré lorsque le conflit y a éclaté en 2020.

Dimanche dernier, Tefera a donné une interview télévisée dans laquelle il a critiqué la stratégie d'Abiy contre le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) et a également accusé les membres Amhara du parti au pouvoir du Premier ministre d'être motivés par l'argent.

Menen Haile, l'épouse de Tefera, a déclaré qu'il avait été placé en détention provisoire pour dix jours.

"La police a dit qu'elle le soupçonnait de travailler pour démanteler par la force l'ordre constitutionnel", a-t-elle déclaré à Reuters.

Tefera a été arrêté lundi à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, a déclaré Menen.

Le président et le porte-parole de l'administration régionale et de la police d'Amhara n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les critiques disent qu'Abiy, qui a remporté un prix Nobel de la paix après avoir pris le pouvoir en tant que réformateur en 2018, réprime la dissidence en Éthiopie. Il affirme qu'il garantit la stabilité et la loi et l'ordre dans la nation multiethnique.

Daniel Bekele, responsable de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, a déclaré que son équipe surveillait la détention de Tefera.

"Nous sommes gravement préoccupés par la vague d'arrestations", a-t-il déclaré à Reuters.

Le gouvernement fédéral a publié une déclaration disant qu'il "prenait un large éventail de mesures dans la région d'Amhara contre les groupes impliqués dans le commerce illégal d'armes, le pillage et la destruction des biens des particuliers, les meurtres et la création de conflits au sein de la population."

AFFRONTEMENTS ET ARRESTATIONS

Le cas de Tefera intervient alors que des rapports font état d'arrestations et d'un affrontement dans une ville d'Amhara, la deuxième région la plus peuplée d'Éthiopie, où un soulèvement mené en 2019 par un général dissident a tué le président régional et le chef d'état-major des armées.

Jeudi, des troupes fédérales et régionales alliées ont affronté à Motta des membres d'une milice volontaire connue sous le nom de Fano, selon Tafere Damete, membre de Fano. Il n'a pas donné plus de détails.

Fano avait aidé les soldats fédéraux et amhara dans la guerre du Tigré, et dans son interview télévisée, Tefera avait déclaré que le mouvement ne devait pas être mis sur la touche.

Un leader étudiant, Eshetu Getinet, a déclaré à Reuters que deux membres de Fano avaient été arrêtés ces derniers jours dans la capitale régionale et que des opérations étaient en cours pour en arrêter d'autres.

Neuf membres du National Movement of Amhara (NAMA), un parti d'opposition, ont également été arrêtés dans deux villes le 18 mai, a déclaré l'Amhara Association of America.

"Nous demandons instamment au gouvernement de cesser immédiatement l'enlèvement des membres et des dirigeants du NAMA, des dirigeants du Fano, des jeunes, de ceux qui sont légalement armés, des officiers militaires qui ont servi leur pays sans relâche", indique une déclaration signée par cinq parlementaires du NAMA.

Cinq journalistes du média local Ashara, qui a concentré ses récents reportages sur les Fano, ont également été arrêtés jeudi, a déclaré leur collègue à Reuters.

"Ceux qui les ont pris portaient un uniforme des forces spéciales d'Amhara, de la police d'Amhara et des forces anti-émeutes. Je me cachais dans les toilettes lorsqu'ils les ont pris", a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils ont fermé les bureaux d'Ashara à Bahir Dar.

Les responsables, l'armée et la police d'Amhara n'ont fait aucun commentaire.