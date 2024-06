Au moins 18 personnes ont été tuées et 30 autres blessées à la suite d'une série d'attaques menées par des femmes soupçonnées d'être des kamikazes dans l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, a déclaré le chef de l'agence locale de gestion des urgences de l'État.

L'État de Borno est au cœur d'une insurrection islamiste qui dure depuis 15 ans et qui a tué des milliers de personnes et en a déplacé des millions d'autres. Bien que l'armée nigériane ait réduit les capacités des militants, ceux-ci continuent de mener des attaques meurtrières contre des civils et des cibles de sécurité.

Barkindo Saidu, directeur général de l'agence de gestion des urgences de l'État de Borno, a déclaré que des kamikazes présumés avaient attaqué séparément un mariage, des funérailles et un hôpital, tuant et blessant plusieurs personnes dans la ville de Gwoza.

M. Saidu a indiqué que 18 décès avaient été confirmés, dont des enfants, des adultes et des femmes enceintes. "Le degré de gravité des blessures va de la rupture de l'abdomen à la fracture du crâne, en passant par la fracture des membres", a-t-il ajouté.

Les attaques n'ont pas été revendiquées.

La police de l'État de Borno n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Boko Haram et son groupe dissident, la province de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest (ISWAP), sont les groupes militants les plus actifs dans le Borno, une vaste bande d'arrière-pays rural de la taille de l'Irlande.