Des liens plus profonds à l'esprit de Mme Yellen alors que les États-Unis entament l'année de l'engagement africain.

Dans un discours qu'elle prononcera lors d'un événement commercial à Dakar vendredi, Mme Yellen expose une vision pour renforcer les liens entre les États-Unis et l'Afrique après des décennies au cours desquelles le rival stratégique des États-Unis, la Chine, a dominé les prêts et les investissements sur le continent.

Le voyage de Mme Yellen dans trois pays - avec d'autres étapes prévues en Zambie et en Afrique du Sud - intervient après une longue réunion avec le vice-Premier ministre chinois Liu He à Zurich mardi, où les deux parties ont souligné la nécessité d'une plus grande coordination sur les défis mondiaux tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Les responsables américains insistent sur le fait que l'engagement accru du président Joe Biden et des responsables américains vise à approfondir les liens existants avec l'Afrique, mais ils présentent également ce qu'ils disent être une alternative plus durable aux prêts garantis et à l'approche non marchande de la Chine.

Pour leur part, les nations africaines se disent désireuses de bénéficier d'investissements et de ressources accrus, à un moment où le resserrement des conditions financières et l'appréciation du dollar américain ont augmenté le coût du service de la dette existante, et où les dépenses budgétaires ont été mises à rude épreuve par le COVID et une inflation plus élevée.

Mais certains restent sceptiques quant à un scénario de guerre froide qui les oblige à choisir un camp, a déclaré un dirigeant de l'industrie.

Dans ses remarques, Mme Yellen soulignera le message délivré par M. Biden lors du Sommet des dirigeants africains qui s'est tenu le mois dernier à Washington : "Les États-Unis sont à fond sur l'Afrique, et à fond avec l'Afrique".

"Les États-Unis sont ici en tant que partenaire pour aider l'Afrique à réaliser son énorme potentiel économique au niveau national et à faire progresser son leadership croissant à l'étranger", a déclaré Mme Yellen dans les remarques préparées.

"Notre engagement n'est pas transactionnel, pour le spectacle ou pour le court terme. Nous sommes ici pour travailler avec vous en tant qu'amis et partenaires sur le long terme - à travers des moments de stress et des périodes d'opportunité", a-t-elle déclaré, sans mentionner directement la Chine.

Le commerce de la Chine avec l'Afrique est environ quatre fois supérieur à celui des États-Unis, et Pékin a rapidement étendu ses prêts en proposant des prêts moins chers, bien que les conditions opaques et les exigences en matière de garanties soient désormais remises en question par certains pays africains.

Mme Yellen a critiqué Pékin - désormais le plus grand créancier du monde - pour avoir traîné les pieds dans la restructuration de la dette de la Zambie et d'autres pays pauvres d'Afrique, une question que les responsables du Trésor ont déclaré avoir soulevée lors de la réunion de mardi avec M. Liu.

Le secrétaire américain au Trésor soulignera les opportunités offertes par la population jeune et en plein essor de l'Afrique. Selon les prévisions, les Africains représenteront un quart de la population mondiale dans moins de 30 ans et ses habitants seront de plus en plus éduqués, urbanisés et connectés au reste du monde.

La Chine a signalé cette semaine sa première baisse de population en six décennies. En revanche, le nombre d'Africains subsahariens atteignant l'âge de travailler dépassera celui du reste du monde combiné d'ici 2035, ce qui présente de grandes opportunités de croissance, mais aussi de plus grands marchés pour les produits américains, a déclaré Mme Yellen.

Cela signifie à son tour "davantage de possibilités d'investissement pour les entreprises américaines qui créent déjà des emplois sur le continent. Cela peut être une situation gagnant-gagnant pour nos économies", a-t-elle déclaré.

Mme Yellen a cité les 11 milliards de dollars d'engagements de la U.S. Development Finance Corp et les 3 milliards de dollars de programmes de la Millennium Challenge Corp dans 14 pays africains, et d'autres en préparation. Le Groupe des sept économies avancées a également prévu de mobiliser quelque 600 milliards de dollars pour des investissements mondiaux dans les infrastructures au cours des cinq prochaines années, a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, M. Biden a également soutenu l'ajout de l'Union africaine en tant que membre permanent du Groupe des 20 principales économies.

"Les pays africains ont fermement leur place à la table des négociations. Leurs communautés sont vulnérables de manière disproportionnée aux effets des défis mondiaux. Et toute solution sérieuse requiert un leadership africain et des voix africaines", a déclaré Mme Yellen.