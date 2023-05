Depuis des décennies, les scénaristes d'Hollywood écrivent des scénarios de science-fiction dans lesquels des machines prennent le contrôle du monde. Aujourd'hui, ils se battent pour que les robots ne prennent pas leur travail.

La Writers Guild of America cherche à limiter l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'écriture de scénarios pour le cinéma et la télévision. Les studios hollywoodiens, qui se battent pour rentabiliser les services de diffusion en continu et font face à une baisse des recettes publicitaires, ont rejeté cette idée, déclarant qu'ils seraient prêts à discuter des nouvelles technologies une fois par an, selon la guilde.

Un porte-parole de l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui négocie le contrat au nom des studios, n'a fait aucun commentaire.

Le différend sur l'IA est l'un des nombreux problèmes qui ont conduit les scénaristes de cinéma et de télévision d'Hollywood à se mettre en grève lundi, marquant ainsi le premier arrêt de travail en 15 ans.

Bien que cette question soit l'un des derniers points décrits dans un résumé des points de négociation de la WGA, dont beaucoup se concentrent sur l'amélioration de la rémunération à l'ère du streaming, le débat sur le rôle de l'IA dans le processus créatif déterminera l'avenir du divertissement pour les décennies à venir.

Le scénariste John August, membre du comité de négociation de la WGA, a déclaré que les scénaristes avaient deux préoccupations concernant l'IA.

"Nous ne voulons pas que notre matériel les nourrisse, et nous ne voulons pas non plus avoir à corriger leurs premières ébauches bâclées", a-t-il déclaré.

Il s'agit d'une technologie à multiples facettes qui se développe rapidement et qui a envahi l'ensemble de l'industrie mondiale.

À Hollywood, l'IA permet d'effacer les rides du visage d'un acteur vieillissant, de nettoyer un acteur qui utilise abondamment des bombes f et de dessiner des courts métrages d'animation à l'aide de Dall-E d'OpenAI, qui peut créer des images réalistes. Certains écrivains expérimentent la création de scénarios.

LA "DERNIÈRE BASTON"...

"Le problème semble être que nous pensions que la créativité en tant que telle était le dernier rempart, la ligne dans le sable, qui empêcherait les machines de remplacer le travail de quelqu'un", a déclaré Mike Seymour, cofondateur du Motus Lab à l'université de Sydney, qui a une expérience des effets visuels et de l'intelligence artificielle et qui a été consultant auprès de plusieurs studios. "Je dirais qu'il s'agit là d'une notion arbitraire qui a frappé l'imagination populaire.

L'IA peut aider les scénaristes à briser "le phénomène de la feuille blanche", a déclaré M. Seymour, et elle est douée pour ce qu'il appelle la "pantomime", c'est-à-dire la production de dialogues directs et directs, même s'ils manquent de nuance.

"Je ne prétends pas non plus que l'IA va devenir super intelligente et produire, vous savez, 'Citizen Kane', parce que ce n'est tout simplement pas possible", a déclaré M. Seymour.

Les écrivains craignent d'être mis sur la touche, ou du moins d'être lésés.

"Ce que (l'IA) pourrait faire, c'est produire un travail brouillon", a déclaré Warren Leight, scénariste qui a été showrunner et producteur exécutif de la série de NBC "Law & Order : SVU".

"Au lieu de vous engager pour faire une première version, (les studios) vous engagent pour faire une deuxième version, ce qui rapporte moins. Vous voulez tuer cela dans l'œuf".

Le syndicat a proposé que le matériel généré par un système d'IA tel que ChatGPT ne soit pas considéré comme du "matériel littéraire" ou du "matériel source", termes déjà définis dans leur contrat.

En pratique, cela signifie que si un directeur de studio remettait à un scénariste un scénario généré par l'IA pour qu'il le révise, le scénariste ne pourrait pas bénéficier d'un taux de réécriture ou de polissage inférieur.

Le syndicat soutient que les scénarios existants ne devraient pas être utilisés pour former l'intelligence artificielle, ce qui ouvrirait la porte au vol de la propriété intellectuelle.

Nous appelons cela le "problème Nora Ephron", a déclaré M. August, en référence à l'auteur de comédies romantiques à succès telles que "Quand Harry rencontre Sally" et "Vous avez du courrier".

"On peut imaginer qu'un studio forme une IA à tous les scénarios de Nora Ephron et lui demande d'écrire une comédie avec sa voix. Nos propositions empêcheraient cela".

La négociatrice en chef de la WGA, Ellen Stutzman, a déclaré que certains membres avaient un autre terme pour désigner l'IA : "les machines à plagier".

"Nous avons fait une proposition raisonnable selon laquelle la société devrait maintenir l'IA à l'écart de l'écriture de programmes télévisés et de films et ne pas essayer de remplacer les écrivains", a-t-elle déclaré.