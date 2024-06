Küssnacht am Rigi (awp/ats) - Des malfrats ont fait exploser un bancomat lundi peu après 3h30 à Küssnacht am Rigi (Schwytz). L'explosion a détruit l'automate installé dans le magasin d'une station-service et endommagé le bâtiment. Les auteurs de l'attaque ont pu prendre la fuite. Il n'y a pas eu de blessé.

Les enquêteurs supposent que les malfaiteurs ont pu s'emparer d'argent liquide pour un montant qui n'est pas connu actuellement, a indiqué lundi la police cantonale schwyzoise. La zone autour de la station-service a été bouclée pour des raisons de sécurité et pour les besoins de l'enquête.

La police cantonale a ouvert une enquête en collaboration avec le Ministère public du canton de Schwyz, le Ministère public de la Confédération (MPC) et la police fédérale (fedpol). Les investigations sont menées sous la direction du MPC qui est compétent pour les délits liés aux explosifs.

ats/ck