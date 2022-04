Des manifestants bloquent 10 terminaux pétroliers au Royaume-Uni, six personnes sont arrêtées

Des centaines de manifestants contre le changement climatique ont bloqué des terminaux pétroliers à travers la Grande-Bretagne vendredi, certains supporters grimpant sur des pétroliers dans le cadre de leur campagne visant à forcer le gouvernement à mettre fin à sa dépendance aux combustibles fossiles.

Extinction Rebellion, qui a provoqué des jours de chaos de la circulation dans le centre de Londres il y a trois ans, et un autre groupe Just Stop Oil ont bloqué des raffineries autour de Londres, Birmingham et Southampton.

La police d'Essex, juste à l'est de Londres, a déclaré qu'elle s'occupait de trois incidents et que six personnes avaient été arrêtées.

Les protestations font partie d'un plan de manifestations organisé par Extinction Rebellion, qui devait commencer le 9 avril, le groupe affirmant que l'objectif est de provoquer suffisamment de perturbations "pour créer un moment de basculement".

Extinction Rebellion souhaite une réponse d'urgence des gouvernements et un abandon massif des industries polluantes afin d'éviter les pires scénarios de dévastation décrits par les scientifiques.

"Le gouvernement fait le choix de poursuivre sa dépendance aux combustibles fossiles....au lieu d'accélérer la transition vers un avenir mené par les énergies renouvelables", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Les manifestations interviennent quelques jours avant la publication de la nouvelle stratégie énergétique du gouvernement, qui devrait stimuler ses approvisionnements nationaux dans le but de protéger la Grande-Bretagne d'une flambée des prix provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La Grande-Bretagne s'est engagée à atteindre un objectif net zéro pour les émissions de carbone d'ici 2050.

Toutefois, ces plans ont été mis sous pression à la suite de la crise en Ukraine. Le gouvernement a déclaré qu'il allait augmenter la production nationale de pétrole et de gaz après avoir annoncé qu'il éliminerait progressivement les importations de pétrole russe d'ici la fin de 2022.