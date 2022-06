Des manifestants bloquent les routes vers les usines de charbon d'Afrique du Sud après l'échec des négociations salariales

Sikonathi Mantshantsha a déclaré que des groupes de personnes, dont certaines portaient des tenues syndicales, protestaient devant les centrales au charbon de Duvha, Hendrina, Matla, Arnot, Medupi et Matimba.

"Certains de ces manifestants ont bloqué les routes menant à certaines des centrales, ce qui entrave la circulation des personnes et des marchandises à l'intérieur ou à l'extérieur des installations", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Bien que certains incidents d'intimidation aient été signalés, les manifestants sont largement pacifiques à ce stade."

La police a été déployée.

Mercredi, Eskom a déclaré que les négociations salariales avec les syndicats, dont le National Union of Metalworkers of South Africa, étaient dans l'impasse après de multiples cycles de discussions.

Eskom a du mal à répondre à la demande d'électricité dans l'économie la plus industrialisée d'Afrique depuis plus d'une décennie, ce qui freine la croissance et décourage les investissements.