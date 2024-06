Des centaines de manifestants ont défilé jeudi dans plusieurs villes du Kenya pour protester contre le projet de lever 2,7 milliards de dollars d'impôts supplémentaires afin de réduire le déficit budgétaire.

Les manifestants affirment que ces hausses d'impôts nuiront à l'économie et augmenteront le coût de la vie pour les Kényans qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts.

Mardi, un groupe parlementaire kenyan a exhorté le gouvernement à supprimer certaines nouvelles taxes proposées dans son projet de loi de finances, notamment sur la possession d'une voiture, le pain, l'huile de cuisson et les transactions financières.

La police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les poches de manifestants dans le quartier financier de la capitale, Nairobi, et leur a bloqué le chemin vers le parlement.

Dans des villes comme Nyeri, Nakuru, Eldoret et Kisumu, les manifestants ont appelé les législateurs à abandonner le projet de loi et ont brandi des pancartes portant des slogans tels que "Nous disons non à la dictature économique".

Le Fonds monétaire international a exhorté le gouvernement à augmenter les recettes dans son budget 2024/25 afin de réduire les emprunts de l'État.

Les législateurs débattaient du projet de loi jeudi en deuxième lecture devant le parlement.

Le président William Ruto a été élu il y a près de deux ans sur un programme visant à aider les travailleurs pauvres du Kenya, mais il a dû faire face à des manifestations répétées contre les impôts. Il a défendu les augmentations d'impôts en affirmant que le gouvernement devait réduire sa dépendance à l'égard des emprunts.

Des centaines de personnes sont déjà descendues dans la rue mardi pour protester contre le projet de loi. Il s'agit de la plus importante réaction brutale contre le gouvernement de M. Ruto depuis les manifestations de juillet de l'année dernière, au cours desquelles au moins neuf personnes ont été tuées, selon les groupes de défense des droits de l'homme.