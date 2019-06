Des manifestants pour le climat arrêtés devant le siège du New York Times

NEW YORK, 23 juin (Reuters) - La police new-yorkaise a arrêté samedi 70 militants engagés dans la lutte contre le changement climatique qui effectuaient un sit-in devant le siège du New York Times et ont escaladé le bâtiment en demandant que le journal traite la question climatique comme une "urgence" et non pas un "changement".

D'après des photos postées sur le site internet de la radio locale 1010 Wins, les manifestants ont bloqué la rue et déployé sur le bâtiment une banderole avec l'inscription "changement climatique = meurtre de masse". Le mot "changement" était barré et remplacé par "urgence".

Une porte-parole d'Extinction Rebellion, Eve Mosher, a déclaré que le groupe souhaitait que le New York Times traite de l'"urgence climatique" afin que "la population puisse demander des mesures plus radicales" pour lutter contre cette menace, a rapporté 1010 Wins.

"Aucun autre organe de presse national ne consacre autant de temps, de personnel et de ressources que le New York Times pour produire des articles très fournis destinés à aider les lecteurs à comprendre le changement climatique", a déclaré au Guardian une porte-parole du journal new-yorkais. (Daniel Trotta; Jean Terzian pour le service français)