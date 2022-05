Des manifestants tenant des photos de victimes de fusillades se rassemblent devant la convention de la NRA au Texas.

Les manifestants tenaient des croix avec des photos de victimes de fusillades et criaient "NRA go away" et "Shame, it could be your kids today", alors que des centaines de membres du plus grand lobby des armes à feu du pays arrivaient dans la salle conventionnelle.

La fusillade mortelle, mardi, de 19 élèves d'Uvalde, au Texas, et de deux enseignants par un tireur de 18 ans équipé d'un fusil d'assaut semi-automatique de type AR-15 devrait limiter la participation à la première convention du groupe en trois ans.

Uvalde se trouve à environ 280 miles (450 km) à l'ouest de Houston.

L'ancien président Donald Trump et le sénateur américain Ted Cruz, un républicain du Texas, doivent prononcer des discours vendredi après-midi. Deux autres orateurs, le gouverneur du Texas Greg Abbott et le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, ont renoncé à s'exprimer en personne.

Abbott prévoit de prononcer un discours préenregistré et se rendra à Uvalde plus tard dans la journée. Patrick a déclaré qu'il s'était retiré pour ne pas "apporter une douleur ou un chagrin supplémentaire aux familles et à tous ceux qui souffrent à Uvalde."

À l'intérieur de l'immense centre de convention du centre-ville de Houston, les participants ont acheté des T-shirts et des casquettes sur le thème de la NRA, dont les ventes aident à financer les programmes du groupe. Le hall comportait des centaines d'expositions de fabricants d'armes, présentant des armes de poing, des fusils de chasse et des fusils d'assaut.

Tim Hickey, un vétéran du Corps des Marines qui participait à l'événement, a rejeté les protestations. "Ces gens sont des marionnettes et des moutons pour les médias. Ils ne font changer l'avis de personne", a-t-il déclaré.

Kevin Kimbell, résident de la région de Houston et membre à vie de la NRA, qui a rejoint le groupe à l'université à l'âge de 20 ans, a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'il y ait moins de membres que d'habitude en raison de la fusillade d'Uvalde.

Alors que de petits groupes de manifestants arrivaient et qu'une camionnette promouvant le contrôle des armes à feu circulait à l'extérieur de la salle, Kimbell a déclaré : "Je m'inquiète que quelque chose de fou se produise. J'étais assez inquiet à ce sujet hier soir, mais je suis toujours là".

Le manifestant Johnny Mata a appelé la NRA à interrompre la convention et à organiser un service commémoratif pour les victimes.

"Ils ont l'audace de ne pas annuler par respect pour ces familles, a déclaré Mata, qui représentait le groupe de défense Greater Houston Coalition for Justice. La NRA devrait "cesser de participer à l'assassinat d'enfants dans les écoles américaines".

La décision de la NRA de procéder à son plus grand rassemblement annuel s'inscrit dans une stratégie de plusieurs décennies visant à résister aux pressions en faveur du contrôle des armes à feu, qui remonte à la fusillade de la Columbine High School au Colorado en 1999.

La convention du week-end est le premier rassemblement annuel du groupe de cinq millions de membres après deux annulations précédentes dues à la pandémie de COVID-19.