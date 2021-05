Des marchands de bois de Hambourg condamnés pour des importations illégales en provenance du Myanmar

11.05.2021

Fin avril 2021, le tribunal régional de Hambourg a condamné le gérant de l'entreprise de négoce de bois WOB Timber GmbH ainsi que plusieurs collaborateurs pour des importations illégales en provenance du Myanmar.



Plus de 3,3 millions d'euros de transactions commerciales vont être gelés. Le directeur général et principal accusé Stephan Bührich a été condamné à 21 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200.000 euros. Entre 2008 et 2011, WOB et Bührich ont importé plusieurs fois du teck en provenance du Myanmar, alors que l'UE avait ordonné un boycott commercial avec les pays d'Asie du Sud-Est en raison de la répression sanglante des militaires. WOB, dont le siège est à Hambourg, commercialise du tech, qui est notamment utilisé pour les yachts de luxe. ‎

‎Johannes Zahnen, du WWF, dont les analyses de marché ont ouvert la voie il y a plus de dix ans, s'est félicité de cette décision : 'Il s'agit probablement de la plus grande affaire de bois illégal de l'histoire allemande d'après-guerre. Même Interpol était impliqué pour soutenir les poursuites. Wob a été condamné pour avoir détruit des forêts et soutenu un régime criminel. C'est une excellente nouvelle pour les droits de l'homme et la protection de l'environnement.' ‎

Il a été prouvé qu'entre 2008 et 2011, WOB et Bührich ont importé du bois de teck en provenance du Myanmar dans 31 cas, en dépit de l'embargo de l'UE, en violation de la loi sur le commerce extérieur.

Au cours du procès, on a appris que WOB a expédié le bois vers l'Allemagne, entre autres, avec une escale à Taïwan, apparemment pour contourner l'embargo. Après un traitement minimal, le teck a été réédité comme étant originaire de Taiwan. Les militaires du Myanmar gagnent énormément d'argent grâce à la surexploitation et financent leur lutte contre leur propre population, y compris par l'exportation de teck. Le teck du Myanmar est considéré par les experts comme un bois haut de gamme et est particulièrement recherché dans la construction de yachts. ‎

‎En plus de sa fonction de directeur général de WOB, Stephan Bührich a également présidé pendant des années le Département du commerce extérieur du bois de l'Association allemande du commerce du bois (GD-Holz). Il n'a été démis de ses fonctions qu'à la mi-avril 2021, avant d'être condamné. Le WWF juge particulièrement critique le fait qu'une filiale de la GD-Holz, en tant qu 'organisation de contrôle', certifie à ses propres entreprises membres le respect du règlement européen sur le commerce du bois (RBUE). 'Si l'ancien conseil d'administration de l'Association du commerce extérieur de la DG Bois est condamné pour des importations illégales, cela soulève la question de savoir exactement comment l'association applique la loi. 'critique Johannes Zahnen. ‎

‎Selon le WWF, la condamnation est une étape importante, mais elle montre aussi que les problèmes de lutte contre la criminalité environnementale, le troisième crime organisé le plus important au niveau international, sont plus profonds. Les infractions à la loi sur le commerce extérieur sont beaucoup plus sévèrement sanctionnées que le règlement européen sur le commerce du bois, qui vise à empêcher l'importation de bois provenant de sources illégales dans l'UE.

C'est également ce que montre l'exemple du navire militaire fédéral Gorch Fock, pour lequel du teck illégal a très probablement été importé du Myanmar - à l'expiration de l'embargo certes, mais apparemment contre les exigences du RBUE. Dans une procédure d'urgence devant le tribunal administratif de Cologne, l'Alliance allemande pour la protection de la nature (Deutscher Naturschutzring) et le WWF tentent actuellement d'imposer une inspection approfondie du bois par l'Office fédéral de l'agriculture et de l'alimentation (BLE). La BLE est responsable de l'application du règlement sur le commerce du bois, mais s'est jusqu'à présent refusé de s'acquitter de sa mission.