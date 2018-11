Bourse de Paris : Des marchés aux abois avant une semaine décisive pour Trump

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Quoique positive, la semaine boursière précédente s'était achevée sur une note prudente à Wall Street, tiraillée entre les signaux positifs envoyés par Donald Trump sur un accord commercial avec la Chine en fin de mois et des perspectives moins solides que prévu pour Apple couplées à un solide rapport sur l'emploi qui fait craindre une accélération de la politique de resserrement monétaire de la Fed. Voilà pour la toile de fond. L'actualité plus immédiate, c'est une succession d'événements qui n'ont pas même pas eu le bon goût d'attendre votre réveil.(pas vis-à-vis des Etats-Unis, évidemment), un dialogue accéléré avec l'UE et le Japon et des mesures pour garantir une meilleure protection des droits des sociétés étrangères. Il a aussi affirmé que la trajectoire de croissance de son pays n'avait pas changé, mais n'a pas annoncé de mesures de soutien à l'accélération, comme certains l'espéraient. Par ailleurs, c'est à 6h00 ce matin que les Etats-Unis ont réactivé l'embargo sur le pétrole iranien, ce qui n'a l'air de faire ni chaud ni froid à l'or noir.Quant au programme de la semaine, il est copieux. Mardi, Theresa May doit réunir son cabinet pour évoquer les dernières avancées sur le Brexit, tandis que les Etats-Unis votent pour les élections de mi-mandat. Mercredi l'AIE doit publier son dernier rapport sur le pétrole. Jeudi, la Fed devrait annoncer un statu quo sur ses taux, la prochaine hausse étant prévue en décembre, tandis que la Commission européenne dévoilera ses dernières prévisions économiques. A partir de vendredi, Donald Trump et Mike Pompeo seront à Paris en vue des célébrations du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Le Président américain devrait aussi y rencontrer Vladimir Poutine.En Europe, Grifols Endesa et Ferrari publient leurs trimestriels. Aux Etats-Unis, Booking Marriott et Sysco arrivent.En Europe, les chiffres de l'emploi espagnol (9h00), l'indice Sentix de confiance des investisseurs européens (10h30) et le PMI des services britannique (10h30) sont les principaux indicateurs du jour. Aux Etats-Unis, le PMI des services (15h45 : consensus 54,7) précèdera son concurrent ISM des services (16h00 : consensus 59,3).L'euro recule de 0,1% à 1,1386 USD. L'once d'or se traite 1 232 USD. Le baril de Brent perd -0,4% à 72,387 USD, pour un WTI en baisse de -0,5% à 62,66 USD. Le 10 ans américain recule légèrement à 3,204%.