Bourse de Paris : Des marchés boursiers inébranlables au 1er trimestre

Puisque nous venons de clôturer un trimestre, un bilan indiciel s'impose. Les performances sont largement positives pour la grande majorité des marchés actions. En Europe, la palme revient à l'OMX 30 suédois (17% de gains), mais le CAC40 n'est pas en reste (9,3%) et dépasse l'indice large Stoxx Europe 600 (8%). Aux États-Unis, les gains vont de 2,78 % pour le Nasdaq à 7,77 % pour le Dow Jones. En Asie, l'Inde et le Japon ont repris 6 à 7% mais le Hang Seng de Hong Kong limite ses gains à 4,5% et l'ASX australien à 3%. Les secteurs les plus en vue du début d'année sont l'énergie, avec le rebond du pétrole. La banque, avec la remontée des rendements obligataires et l'appétit des investisseurs pour les valeurs décotées. Et l'industrie, qui a bénéficié de la présence dans ses rangs de dossiers cycliques. Les perdants les plus visibles sont à chercher du côté des stars des dernières années, qui ont eu besoin de souffler : Apple, Amazon.com et Tesla ont cédé de 5 à 10% depuis le 1er janvier, ce qui explique en partie la sousperformance du Nasdaq face aux indices plus généralistes. Le trimestre a aussi été celui de GameStop et de WallStreetBets, des SPAC et des entrées en bourse exubérantes. Sauf bien sûr pour les souscripteurs de l'IPO Deliveroo à Londres hier.

Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, le second trimestre sera bien celui des vaccins, comme le pronostiquaient les économistes, avec une certaine avance du monde anglo-saxon. Ce sera aussi celui du renforcement des dépenses aux Etats-Unis, comme l'a démontré le plan dévoilé hier par Joe Biden. Le trimestre sera aussi géopolitique avec la montée des tensions avec la Chine. La pression est remontée d'un cran autour de Taiwan et les capitales occidentales ont durci le ton vis-à-vis de Pékin dans plusieurs domaines. De quoi créer des situations compliquées pour les entreprises, qui se retrouvent à devoir gérer en même temps leur dépendance à l'eldorado des consommateurs chinois, la position de leurs gouvernements de tutelle et leurs engagements ou pseudo-engagements éthiques. Les affaires récentes avec Nike, Burberry et Hennes & Mauritz l'illustrent très bien.

Nous en avons un autre exemple à la fois cocasse et préoccupant ce matin avec l'entretien accordé par le patron d'Ericsson, Börje Ekholm, au Wall Street Journal. Le Suédois s'est transformé en principal soutien de son grand rival Huawei, banni de plusieurs marchés après les interdictions édictées par les Etats-Unis, qui reprochent - probablement à juste titre - la trop grande proximité de l'entreprise avec le pouvoir central chinois. Ericsson craint en effet d'être à son tour chassé de Chine. Ekholm souligne que son groupe dépend du libre-échange et qu'il a donc tout intérêt à pouvoir accéder à tous les marchés qu'il souhaite. Cette position a beau être étonnante, il n'est pas difficile d'en comprendre les raisons. Des dilemmes de ce type risquent de fleurir dans les mois à venir et je pense que c'est un risque à intégrer dans les stratégies d'investissement.

On termine sur une note musicale à défaut d'idée de 1er avril, avec l'annonce hier soir de la vente par Paul Simon de son catalogue de chansons à Sony, pour un montant non-dévoilé. Il y a quelques semaines, UMG (Vivendi) s'était offert pour 300 M$ environ 600 chansons de Bob Dylan. Les deux artistes ont déjà chanté ensemble, comme ici sur la plus célèbre chanson du duo Simon & Garfunkel.

Les indicateurs avancés sont indécis ce matin en Europe, avec des "futures" américains qui manquent aussi de tendance. En Asie, le trimestre démarre plutôt en hausse.

Retour des indicateurs PMI de mars dans leur version manufacturière et définitive tout au long de la journée, notamment pour la zone euro (10h00) et les Etats-Unis (15h45). Outre-Atlantique, les investisseurs suivront aussi l'étude Challenger sur l'emploi de mars (13h30), les inscriptions hebdomadaires au chômage (13h30) et l'ISM manufacturier (16h00).

L'euro reste sous pression à 1,17258 USD. L'once d'or est remontée à 1713 USD. Le pétrole perd un peu de terrain à 62,88 USD le baril de Brent et à 59,33 USD le baril WTI. Le 10 ans américain affiche un rendement en hausse à 1,73%. Le Bitcoin a repassé la barre des 59 000 USD. Ce matin, les indicateurs industriels japonais ont dépassé les attentes pour mars, tandis que le PMI manufacturier chinois Caixin est plus décevant que le PMI officiel publié la veille.

Joe Biden reproche à com de ne pas payer d'impôts fédéraux.

Microsoft décroche un contrat de 21,9 Mds$ avec l'armée américaine pour des casques de réalité augmentée.

Taiwan Semiconductor a prévu d'investir 100 Mds$ sur trois ans pour faire croître ses capacités de production.

Nestlé finalise la vente des marques Nestlé Waters en Amérique du Nord pour 4,3 Mds$.

Apple va construire un site de stockage d'énergie solaire sur batteries en Californie.

LafargeHolcim finalise le rachat de l'américain Firestone.

Une erreur de production du vaccin covid Johnson & Johnson entraîne la destruction de 15 millions de lots.

Deliveroo coule de 26% le jour de son entrée en bourse à Londres, la pire IPO de l'histoire outre-Manche.

Micron gagne 4% hors séance après ses trimestriels. Le groupe et Western Digital lorgnent Kioxia.

Wereldhave Belgium émet sa première obligation "verte".

