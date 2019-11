Bourse de Paris : Des marchés en mode euphorie

Alors que Donald Trump est malmené en politique intérieure, le Président américain a tout intérêt à ce que l'économie tourne bien pour éviter l'ouverture d'un nouveau front. Cela explique probablement la position plus souple adoptée vis-à-vis des partenaires commerciaux des Etats-Unis et la multiplication des déclarations apaisantes de sa garde rapprochée. Vendredi, c'est Larry Kudlow – le conseiller économique principal de la Maison Blanche – qui s'y est collé en annonçant que l'accord dit "de phase 1" avec la Chine a "fait énormément de progrès" et est désormais plus avancé qu'au printemps dernier, lorsque les discussions avaient brutalement cessé. En parallèle, le secrétaire américain au commerce a évoqué des "échanges fructueux" qui pourraient permettre d'éviter des droits de douane sur les véhicules importés d'Union européenne, du Japon et de Corée du Sud.

Côté entreprises, 71% des membres du S&P500 ont désormais publié leurs trimestriels avec 76% de dépassements de prévisions de bénéfices par action, un niveau supérieur à la moyenne 5 ans. Si ces résultats dépassent en majorité les attentes des analystes, ils restent en légère baisse (-3,8% en moyenne) par rapport à ceux du troisième trimestre 2018. Le bilan est malgré tout globalement positif avec une bonne tenue des chiffres en dépit des barrières commerciales. Cette semaine, quelques grands noms doivent encore publier aux Etats-Unis (Marriott, Walt Disney, Costco, Qualcomm…) et en Europe (Axa, BMW AG, Adidas, Siemens, Deutsche Telekom, Zurich Insurance, Allianz…). Pour une liste plus détaillée en France, c'est par ici.

La semaine sera relativement calme aux Etats-Unis sur le front macroéconomique, mais on notera l'ISM des services mardi et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan vendredi. Deux informations pour finir : les horaires boursiers redeviennent "normaux" outre-Atlantique dès aujourd'hui, puisque les Etats-Unis sont passé à l'heure d'hiver ce weekend. Et Tokyo n'a pas coté ce matin à cause de la journée fériée dédiée à la culture.

Les indicateurs avancés sont encore haussiers avant le lever du soleil.

Les temps forts économiques du jour

La lecture finale des indices PMI manufacturiers est attendue ce matin dans plusieurs pays d'Europe et dans la zone euro. A 16h00, les investisseurs prendront connaissance des commandes d'usine aux États-Unis. Par ailleurs, la nouvelle patronne de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, doit réaliser une première sortie publique dès ce soir lors d'un discours en l'honneur de Wolfgang Schäuble à Berlin.

L'euro est ferme à 1,1169 USD. L'once d'or a poursuivi sa remontée à 1511 USD. Le pétrole recule en revanche de 0,5%, à 55,84 USD le baril de WTI et à 61,32 USD le baril de Brent. Le rendement de l'obligation d'État américaine affiche 1,710% sur 10 ans. Le Bitcoin perd un peu de terrain à 9151 USD.

Les principaux changements de recommandations

1&1 Drillisch : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 63 à 24 EUR.

Alpha Bank : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne.

Assicurazioni Generali : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 18,50 EUR.

DSV : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 750 à 760 DKK.

EQT : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 115 SEK. Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 101 SEK.SEB démarre le suivi à l'achat en visant 114 SEK. Goldman Sachs démarre le suivi à neutre en visant 90 SEK.

Eurobank : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne.

Fiat Chrysler : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 15 à 18,20 EUR.

Icade : Kempen passe de neutre à vendre en visant 81 EUR.

LEG Immobilien : Kempen passe de neutre à achat en visant 115 EUR.

Mobimo : Kempen passe de neutre à vendre en visant 265 CHF.

Outokumpu : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 3,02 à 2,71 EUR.

Peugeot : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 27 à 28 EUR.

Swedish Match : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 351 à 315 SEK.

Swiss Prime : Kempen passe de vendre à neutre en visant 105 CHF.

TeamViewer : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 32 EUR. Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat en visant 33 EUR.

United Internet : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 à 29 EUR.

Wereldhave : Kempen passe de neutre à vendre en visant 18,50 EUR.

L’actualité des sociétés

Peugeot et Fiat Chrysler espèrent signer un accord de fusion dès le début du mois de décembre, selon une bonne source obtenue par Reuters, alors que l'opération suscite l'attention des politiques et des régulateurs en France, en Italie et aux États-Unis. Verallia a finalement levé 963 M€ lors de son entrée en bourse, après exercice partiel de l'option de surallocation de l'opération, portant le flottant à 20,3% et la détention de la maison-mère Horizon Parent Holdings à 61,6%. La finale de la coupe du monde de rugby opposant l'Angleterre à l'Afrique du Sud sur TF1 samedi matin a permis de réaliser 56,8% de parts d'audience, soit environ 5 millions de spectateurs. Tikehau Capital acquiert le centre commercial Walnuts situé à Orpington au Royaume-Uni.

Saudi Aramco a lancé son IPO sans préciser le calendrier exact, mais une cotation initiale est envisageable en décembre à Ryad, où 1 à 2% du capital seraient placés, sur la base d'une capitalisation qui atteindrait 1 500 Mds$, soit plus qu'Apple ou Facebook, mais moins que les espoirs initiaux de l'Arabie Saoudite, qui avoisinaient 2 000 Mds$. Google a annoncé vendredi le rachat de Fitbit pour 2,1 Mds$. McDonald's a congédié son CEO, Steve Easterbrook, à cause d'une relation amoureuse avec un membre du personnel de l'entreprise, ce qui est interdit par le code éthique du géant américain. Chris Kempczinski, en charge de la division Etats-Unis, le remplace. Les compagnies aériennes américaines ont prévu des démonstrations de sécurité avant le retour en exploitation du Boeing 737MAX, notamment en organisant des voyages avec des dirigeants à bord. Berkshire Hathaway est assis sur un trésor de guerre record, mais Warren Buffett ne trouve pas de grosses cibles intéressantes. Under Armour fait l'objet d'une enquête comptable aux Etats-Unis. NZZ révèle qu'UBS Group pourrait payer moins que prévu dans le scandale de l'évasion fiscale en France, en se basant sur une décision de la Cour de cassation estimant que les tribunaux français doivent calculer les amendes sur la base des impôts effectivement soustraits et non sur la base des fortunes dissimulées. Londres a suspendu la fracturation hydraulique au Royaume-Uni, par crainte des dégâts causés sur le sous-sol. Elon Musk (Tesla) annonce qu'il quitte Twitter. Nestlé Waters North America a racheté l'américain Watchung Spring Water, dans des conditions non communiquées. Fosun International a racheté la marque Thomas Cook pour 13 M€. Les Etats-Unis ouvrent une enquête de sécurité sur TikTok, a appris Reuters.