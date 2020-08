Des marchés envoûtés par la "tech" pour les 3 sorcières

Le coronavirus a joué un rôle de catalyseur pour la valorisation des actions liées au monde numérique. Il suffit pour s'en persuader de regarder les cours de clôture de la veille à Wall Street. Le Nasdaq 100 en est presque à 31% de hausse en 2020, alors que le S&P 500 plafonne à 4,8%, que le Dow Jones perd encore 2,8%. Avant cette crise singulière - qui n'a pas encore livré toutes ses secousses - les investisseurs acceptaient de payer une prime pour les entreprises technologiques, au motif qu'elles offraient des perspectives de croissance supérieures à très supérieures à la moyenne. Mais la prime s'est accrue à mesure qu'ils se sont rendus compte des qualités défensives insoupçonnées du secteur.

La question à des centaines de milliards de dollars, c'est maintenant de savoir si cet écart est durablement acquis, et s'il tiendra la distance. Il faut débourser 25 fois les résultats 2021 pour s'offrir du Netease, 26 pour du Facebook, 29 fois pour du Microsoft, 30 fois pour du Apple. Sans même parler des 55 fois de Netflix, des 61 fois de PayPal ou du niveau atteint par Tesla (même si la société fait partie du compartiment automobile). Car évidemment, dans le domaine technologique, les sociétés américaines dominent de la tête et des épaules. Sur les 100 premières capitalisations de l'univers technologique en bourse dans le monde, 67 des entreprises sont basées aux Etats-Unis. 23 sont installées en Asie et seulement 9 en Europe (SAP, ASML, Prosus, Dassault Systèmes, Ericsson, Infineon, Nokia, STMicroelectronics, Delivery Hero). Si vous avez bien compté, il n'y en a que 99, la 100e étant Naspers, la maison-mère sud-africaine de Prosus et seule représentante des autres continents. Vous pouvez faire le même exercice sur les PER ici.

Pas besoin d'être passé maître en arts divinatoires pour affirmer que l'écart de valorisation entre la vieille économie et les leaders du numérique est parti pour durer. Ce qui est plus incertain, c'est le maintien des multiples à d'aussi hauts niveaux. Mais pourquoi pas finalement ? Les valorisations passées ne préjugent pas des valorisations futures. Au passage, les statistiques que j'ai citées plus haut montrent que l'Europe ferait bien de se réveiller et qu'il n'est pas forcément trop tard. Après tout, Facebook n'existait pas il y a 17 ans et Apple a failli disparaître plusieurs fois, notamment à la fin des années 90 quand Microsoft avait contribué à sauver la société (la vidéo de Steve Jobs annonçant le partenariat à un auditoire un peu médusé est savoureuse).

Ce matin, les marchés européens sont attendus en hausse après être passés en territoire négatif sur la semaine. Les principaux événements du jour sont les indicateurs PMI avancés du mois d'août un peu partout sur la planète et la "journée des sorcières", puisque le 3e vendredi du mois est synonyme de compensation sur les marchés.

Les temps forts économiques du jour

Grosse séance consacrée au moral des directeurs d'achat dans le monde, avec les indicateurs PMI des grandes économies pour le mois d'août, en commençant par l'Asie dans la nuit, puis l'Europe en matinée et les Etats-Unis à 15h45. Outre-Atlantique, les chiffres de l'immobilier ancien seront aussi au programme à 16h00. Le PMI manufacturier japonais reste en zone de contraction mais, à 46,6 points, est un peu plus solide que prévu.

L'euro et le dollar se neutralisent à 1,18732 USD. L'once d'or ne varie guère autour de 1950 USD, pas plus que le pétrole avec un Brent à 45 USD et un WTI à 42,85 USD. Légère baisse pour le rendement de la dette américaine à 10 ans, à 0,65%. Le Bitcoin se négocie autour de 11 800 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alcon : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 65 à 63 CHF.

Autogrill : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 5,26 à 4,74 EUR.

CRH : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 33,70 à 38,20 EUR.

GVC : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1210 à 1250 GBp.

Nel ASA : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 23 NOK.

Petrofac : Bernstein passe de surperformance à performance de marché en visant 170 GBp.

PowerCell Sweden : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 250 SEK.

PSP Swiss Property : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 105 CHF.

Saipem : Bernstein passe de surperformance à performance de marché en visant 2 EUR.

Schaeffler : DZ Bank reste à l'achat mais réduit son objectif de cours de 8,20 à 7 EUR.

Sensirion : Research Partners passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 46 à 60 CHF.

TF1 : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 8,89 à 8,83 EUR.

Zurich Insurance : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 370 à 345 CHF.

L’actualité des sociétés

En France

Amber Capital a demandé la convocation d'une assemblée générale des actionnaires de Lagardère dans les plus brefs délais, pour une recomposition partielle du conseil de surveillance. Assa Abloy monte à 93% d'Agta Record après avoir acquis les 54% détenus par les associés de la société, à 70,58 EUR l'action, qui sera aussi le prix de l'OPA simplifiée qui sera lancée prochainement.

Dans le monde

Des journaux, dont le New York Times et le Wall Street Journal, font partie des entreprises qui demandent à Apple des conditions tarifaires plus favorables sur l'App Store. Johnson & Johnson va lancer d'ici la fin septembre le plus vaste essai clinique à ce jour concernant un vaccin potentiel contre le coronavirus, qui enrôlera 60 000 personnes dans le monde. Quant à Pfizer, son candidat vaccin serait en lice pour un passage devant la FDA en octobre. Le Canada va mener des tests de certification du B737MAX de Boeing. Mark Zuckerberg (Facebook) a témoigné devant l'antitrust américain plus tôt dans la semaine, dans le cadre de l'enquête visant la position dominante des géants de l'internet. Une cour d'appel de Californie a suspendu jeudi la décision d'un tribunal ordonnant aux groupes de VTC Uber Technologies et Lyft de requalifier à partir d'aujourd'hui leurs chauffeurs en salariés. Bayer va verser 1,6 Md$ pour mettre fin à la majorité des plaintes aux Etats-Unis liées à son implant contraceptif Essure. La FDA a homologué plus tôt que prévu le Kesimpta de Novartis dans le traitement de la sclérose en plaques. U-Blox renonce à ses objectifs. American Airlines va cesser de desservir certaines petites villes américaines. L'action Tesla clôture au-dessus des 2000 USD, nouveau record, et s'approche du Top10 des capitalisations américaines en fondant sur Walmart. Ant Financial pourrait être valorisé 225 Mds$ dans le cadre de son entrée en bourse.

Ça publie. Pinduoduo, Deere, Kingspan, Bachem, Foot Locker…

