Bourse de Paris : Des marchés moins cyclothymiques pour finir la semaine ?

Il est toujours agaçant de constater que les investisseurs sont incapables de prendre de la distance avec les déclarations et les fuites de l'administration américaine quand elle dit tout et son contraire en l'espace de quelques heures. C'est pourtant ce qui continue à se passer au début du mois de décembre 2019. Hier, les places financières sont reparties en hausse grâce à des bruits de couloir sur l'imminence d'un accord entre Pékin et Washington sur le commerce. La veille, elles avaient corrigé sur des signaux inverses envoyés par le Maison Blanche.

Le gros dossier de cette fin de semaine, c'est la réunion de l'Opep jeudi et vendredi à Vienne. Les derniers signaux en provenance du cartel sont difficiles à interpréter. Les quotas décidés l'année dernière doivent rester en vigueur jusqu'en mars 2020. C'est de la période suivante que les représentants de l'organisation et les pays associés, notamment la Russie, doivent débattre dans leur fief autrichien. Jusqu'à une date récente, un consensus s'était dégagé sur une prolongation des règles actuelles jusqu'à l'été prochain, mais des dissensions sont apparues récemment entre certains membres de l'Opep. L'Irak militerait notamment pour une nouvelle baisse de production à laquelle l'Arabie Saoudite s'opposerait. Cet usage du conditionnel est habituel avant les réunions du cartel, précédées de nombreuses rumeurs.

Dans le domaine des échanges internationaux, l'affaire sino-américaine n'est pas la seule à préoccuper les grandes nations. La taxation des "Gafa" figure aussi en bonne place, surtout depuis que Donald Trump a subi une fin de non-recevoir de Boris Johnson au sujet de l'abandon des projets de taxation, alors qu'il espérait, une fois de plus, provoquer la zizanie entre pays européens en forçant Londres à jouer la dissidence. Dans la foulée, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a fait de l'abandon des projets en cours un préalable à toute discussion sur une imposition à l'échelle de l'OCDE. Mais le directeur de l'institution, Angel Gurria, lui a rappelé qu'un calendrier a été conclu et qu'il est le bienvenu pour en discuter à Paris.

Ce matin, les indicateurs avancés évoluent autour de l'équilibre.

Les temps forts économiques du jour

A 11h00, trois indicateurs sont programmés en zone euro : ventes de détail, PIB et emploi trimestriel. Aux Etats-Unis, l'étude Challenger sur l'emploi (13h30) précèdera la balance commerciale, les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) et les commandes d'usines (16h00).

L'euro remonte légèrement à 1,1085 USD, tandis que l'once d'or se stabilise à 1475 USD. Le pétrole a rebondi hier mais repère un peu de terrain ce matin, à 62,91 USD pour le Brent et à 58,19 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation américaine atteint 1,765% sur 10 ans. La glissade du Bitcoin se poursuit à 7206 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alstom : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 47 EUR.

Arrow Global : Panmure Gordon démarre le suivi à l'achat en visant 328 GBp.

Dassault Aviation : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 1820 à 1680 EUR.

Elekta : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours ajusté de 126 à 124 SEK.

Faurecia : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en vidant 50 EUR.

Legrand : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 72,90 à 73,90 EUR.

Melexis : J.P. Morgan démarre le suivi à neutre en visant 70 EUR.

Noxxon : Aurgalys reste à l'achat fort avec un objectif ramené de 4,21 à 2,55 EUR.

Orange : New Street Research passe d'acheter à neutre.

Rovi : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 20,80 à 28 EUR.

Stagecoach : Liberum passe d'acheter à conserver en visant 135 GBp.

Vinci : RBC passe de surperformance à performance sectorielle en visant 107 EUR.

L’actualité des sociétés

Kering discuterait d'un rachat de Moncler, selon les indiscrétions obtenues par Bloomberg. L'option de surallocation a été intégralement exercée dans le cadre de l'introduction en bourse de La Française des Jeux, portant l'opération à 1,826 Mds€. Isabelle Kocher a réagi dans Le Figaro aux récentes rumeurs, dont celle de sa mise à l'écart, en réfutant l'idée d'un démantèlement ou d'une vente d'Engie par appartement. Capgemini a signé un beau contrat avec Bayer pour une durée de six ans. Une entité de Carrefour a cédé 5 % du capital d'Argan à 71,75 EUR pièce. Patrick Valroff a pris la présidence du conseil de surveillance de Lagardère. Mastrad lève 1 M€ par OCABSA. Le fonds Searchlight obtient près de 63% de Latécoère à l'issue de son OPA à 3,85 EUR. Biosynex rachète la santé familiale de Visiomed. La Foncière Verte accroît son Euro PP à 125 M€. La justice valide le plan de sauvegarde de Quantum, dont la maison-mère, Adux, confirme qu'elle prévoit de lever 5 M€. Pharmasimple a bouclé son augmentation de capital de 5 M€. SES-imagotag veut lever 30 M€ par placement privé. Cybergun demande l'ouverture d'une sauvegarde financière accélérée, le temps de mettre en place son refinancement. Mediawan produit deux nouvelles séries internationales en langue anglaise. Derichebourg et Oeneo ont publié leurs comptes.

L'enquête sur la position dominante d'Amazon.com pourrait être étendue de son activité marchande à sa présence dans les serveurs. Le fisc italien estime que Fiat Chrysler a sous-estimé de 5,1 Mds€ la valeur de ses actifs aux Etats-Unis dans le cadre du rapprochement de 2014, ce qui pourrait entraîner un arriéré d'impôts de 1,3 Md€, ce qui va entrer en ligne de compte dans le cadre des négociations de mariage avec Peugeot. General Motors et LG Chem devraient créer une coentreprise dans les batteries automobiles dans l'Ohio. Instagram (Facebook) veut empêcher les moins de 13 ans de s'inscrire. Flir Systems va fournir des robots à l'armée américaine pour les tâches dangereuses dans le cadre d'un contrat pouvant aller jusqu'à 109 M$. Colruyt monte à 100% de Fiets!. L'OPA d'AMS sur Osram s'achève ce soir à minuit. easyJet annule 233 vols en raison de la grève en France. Caltex Australia a repoussé l'offre d'Alimentation Couche-Tard mais discute avec son prétendant d'une offre plus élevée. Slack Technologies a relevé ses prévisions après la signature de nouveaux contrats. Verint va se scinder en deux sociétés cotées. La biotech américaine Allakos pourrait être vendue. Le japonais Takata Corp est, une nouvelle fois, rattrapé par des dysfonctionnements sur des airbags vendus dans les années 1990, qui nécessitent le rappel d'environ 1,4 million de véhicules. Schaffner réduit son dividende après la baisse de ses résultats annuels.