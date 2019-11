Bourse de Paris : Des marchés optimistes pour les trois sorcières

Les marchés ont l'air d'être passés en pilotage automatique en ce milieu de mois de novembre, très loin de la tension qui régnait l'année précédente à la même époque. A Paris, le CAC40 dividendes réinvestis évolue tout près de ses records historiques, après avoir gagné 29% depuis le 1er janvier, une performance exceptionnelle et inédite depuis 1999 si elle se confirmait sur l'année entière.

La séance dite des "trois sorcières", synonyme de compensation mensuelle, devrait démarrer sous de bons Auspices, après les déclarations du conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, pour qui les discussions avec Pékin sont très constructives. "Nous nous rapprochons" d'un accord, selon ses termes. En parallèle, Jerome Powell, au second et dernier jour de son audition périodique par le Congrès, a vanté la solidité de l'économie américaine, une véritable "star". Son acolyte James Bullard, partisan des baisses de taux récentes, a pour sa part déclaré que le niveau actuel des Fed Funds est désormais adapté. La Fed estime donc que tout est sous contrôle, même si certains observateurs ont du mal à comprendre pourquoi le marché du repo reste aussi tendu dans un tel contexte.

Les commentaires de Larry Kudlow ont dopé les indicateurs avancés ce matin. La séance devrait démarrer en hausse marquée en Europe.

Les temps forts économiques du jour

L'indice des prix à la consommation final de la zone euro en octobre est attendu à 11h00, en même temps que la balance commerciale communautaire. Aux Etats-Unis, les ventes de détail, l'indice Empire State et les prix à l'import seront de la partie à 14h30, avant la production industrielle et l'utilisation des capacités (15h15) et les stocks des entreprises (16h00).

L'euro est légèrement remonté face au billet vert, à 1,1026 USD. L'once d'or stagne à 1462 USD. Légère hausse pour le pétrole, avec un Brent à 62,55 USD et un WTI à 57,05 USD. Le rendement de l'obligation d'État américaine atteint 1,841% sur 10 ans. Le Bitcoin recule de 1% à 8548 USD.

Les principaux changements de recommandations

Bankia : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 2,20 à 1,96 EUR.

Bilfinger : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 27 à 38 EUR.

Enagas : Barclays reprend le suivi à souspondérer en visant 16,90 EUR.

Italgas : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 6 EUR.

Lagardère : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 26,40 à 25,80 EUR.

Naturgy : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 26,60 EUR.

Norma : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 41 EUR.

Reckitt Benckiser : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif réduit de 5550 à 5000 GBp.

Semperit : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 13 EUR.

Snam : Barclays reprend le suivi à surpondérer en visant 5 EUR.

Terna : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 6 EUR.

Vallourec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2,60 à 2,75 EUR.

L’actualité des sociétés

La justice indienne autorise ArcelorMittal à racheter les actifs d'Essar Steel. A l'instar d'autres entreprises du secteur, Orange préparerait la scission de ses tours mobiles, qui pourraient être valorisées plus de 10 Mds€, selon les informations du Financial Times. Eurazeo a confirmé envisager de céder le solde de ses parts dans Europcar, ou une partie seulement. Les objectifs de réduction de CO2 de Groupe PSA (Peugeot) sont certifiés conformes à l'accord de Paris sur le climat. Atos fournit deux supercalculateurs BullSequana à Météo-France pour renforcer ses capacités de prévision météorologique. Altice Europe pense boucler rapidement la cession de 40 à 49% du capital de son réseau fibre au Portugal. Le fonds CIAM estime Accor sous-valorisé et voit le groupe comme une cible pour un fonds d'investissement. Tour Eiffel cède son portefeuille logistique en Espagne. Solutions 30 rachète le polonais Elmo. Une offre publique de retrait à 13 EUR déposée sur Afone. 2CRSi acquiert Boston Limited. Hologic détient 77,65% du capital de SuperSonic Imagine après son offre. Un administrateur d'ASIT Biotech se désolidarise de la décision du conseil datant de juin sur l'autorisation d'un placement privé d'obligations convertibles. Vallourec, Explosifs et Produits Chimiques, Micropole, DNXCorp, Esso, Bastide, Olympique Lyonnais, SQLI, Invibes, Transgène, Akwel, Hiolle, Chargeurs ont publié leurs comptes.

La Banque européenne d'investissement va arrêter de financer des projets liés aux énergies fossiles, dont le gaz, en 2022, un "tournant historique", pour Cécile Marchand, chargée de campagne climat et acteurs publics aux Amis de la Terre. Saipem plancherait sur un rapprochement avec son concurrent Subsea 7, a appris Bloomberg. Amazon.com va officiellement contester l'octroi du contrat de cloud computing du Pentagone, 10 Mds$, à Microsoft. L'enquête antitrust visant Google devrait être étendue au système d'exploitation Android, a appris CNBC. D'anciens dirigeants d'Under Armour, qui est sous le coup d'une enquête fédérale au sujet de ses comptes, ont affirmé qu'ils anticipaient les chiffres d'affaires des périodes suivantes pour atteindre des objectifs de croissance agressifs. PayPal ne veut plus servir d'intermédiaire à Pornhub pour payer ses acteurs. Nvidia recule légèrement après ses trimestriels. Walmart poursuit son ascension au 3e trimestre, sur de nouveaux gains de parts de marché. Alibaba a lancé aujourd'hui son entrée sur la bourse de Hong Kong, cinq ans après son IPO à New York, pour lever 13,8 Mds$.

Ça publie. JD.com, A.P. Moller-Maersk, Groupe ADP, CNP Assurances, Leroy Seafood, Leg Immobilien…