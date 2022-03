Bourse de Paris : Des marchés un peu déboussolés

Après la fantasque séance boursière de mercredi, qui avait vu les indices s'envoler, celle de jeudi est apparue plus en phase avec les démons actuels des investisseurs. Les indices européens les plus défensifs ont reperdu environ 1%, tandis que les plus volatils ont cédé 3%. Aux Etats-Unis, la séance s'est achevée en baisse, mais sans écarts exceptionnels : le Dow Jones a rendu 0,34%, le S&P500 un peu plus de 0,4% et le Nasdaq 1,1%.

Beaucoup d'événements se sont télescopés hier. D'abord, l'absence d'avancées réelles lors d'un nouveau round de négociations entre émissaires ukrainiens et russes en Turquie. La guerre en Ukraine fait toujours rage et les troupes russes concentrent leurs efforts sur l'encerclement des métropoles du pays qui sont à sa portée, dont la capitale Kyiv et le port d'Odessa. Les seules concessions concernent des couloirs d'évacuation pas vraiment sûrs et des promesses de mise en sécurité des centrales nucléaires du pays.

Pendant que la guerre ravage l'Ukraine, les Européens tentent de poser les bases d'une nouvelle Union plus en phase avec le présent. C'est lancé à Versailles depuis hier et c'est jusqu'à ce soir. En parallèle, la Banque centrale européenne a ajusté sa politique monétaire : la morsure de l'inflation est telle que la réduction des rachats d'actifs démarrera dès le mois de juin. L'option d'une hausse de taux dès cette année est toujours dans les cartons. Enfin, l'institut statistique américain a publié hier les chiffres de la hausse des prix en février. Cette hausse atteint 0,8% en février et 7,9% sur un an. C'est ce qui était prévu mais cela reste préoccupant, surtout si le pic se retrouve décalé à cause des remous géopolitiques en cours. La réponse de la banque centrale américaine est prévue la semaine prochaine, précisément le 16 mars avec le lancement du cycle de hausse des taux. Heureusement et pour le moment, l'économie américaine continue à tourner à plein régime.

Pour terminer la semaine, je vous propose un sujet plus léger. Il se trouve que je m'étais posé la question mardi de l'impact de la flambée des cours du nickel sur le coût de fabrication des pièces de monnaie. Oui, parfois j'ai de drôles de trucs en tête. Mais je n'étais pas le seul puisque ma consœur du Financial Times Claire Jones a eu la même idée. Je me permets donc de la citer puisqu'elle était allée plus loin que moi dans sa réflexion. Elle est partie de la pièce américaine de 5 cents, qu'on appelle d'ailleurs "a nickel" et qui ne permet plus d'acheter grand-chose.

En gros, la pièce compte 25% de nickel, ou 1,25 gramme. Avec un nickel à 100 000 USD la tonne comme ce fut le cas en pleine fièvre spéculative cette semaine sur le LME, ça donne un coût du métal de 12,5 cents pour une pièce de 5 cents. En réalité, la pièce coûte plus cher puisqu'elle contient aussi 75% de cuivre (qui se négocie 10 000 USD la tonne). Et je ne parle pas des frais de fabrication. L'agence américaine qui possède l'exclusivité de la frappe la monnaie (US Mint) évaluait l'année dernière le coût de production de la pièce de 5 cents à 8,52 cents, en hausse de 14,8% sur un an. Avant les hausses précitées (le nickel cotait alors 17 503 USD la tonne). Moralité, le métal contenu dans la pièce vaut plus que la pièce elle-même, peut-être même bien plus désormais. Mais est-il pour autant possible d'en faire le commerce ? Apparemment pas, en tout cas pas dans la sphère légale : il est interdit de fondre une pièce de monnaie américaine. L'US Mint a précisé que le prix de production plus élevé que la valeur faciale de la pièce lui a coûté 61 M$ en 2021.

En Europe, les pièces de 1,2 et 5 centimes sont en acier cuivré, et celles de 10, 20 et 50 centimes en "or nordique", qui est un alliage de cuivre (89%), d'aluminium, de zinc et d'étain. Si vous êtes à l'affût de nickel, vous pouvez toujours vous rabattre sur les pièces de 1 et de 2 euros : elles en contiennent toutes les deux, à hauteur de 25% dans la partie argentée et de 5% dans la partie dorée. Cela représente un peu plus d'1 gramme sur une pièce de 2 euros. Mais même à 100 000 USD la tonne, il n'y aurait pas de quoi devenir trader sur métaux.

Les indicateurs avancés étaient hésitants et volatils ce matin, mais ils ont finalement pris le chemin de l'ascension. L'Asie est repartie en baisse pour terminer la semaine : -2,1% à Tokyo, -1,9% à Hong Kong et -0,9% à Sydney.

Les temps forts économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan du mois de mars sera publié à 16h00.

L'euro revient autour de 1,10 USD. L'once d'or reste ferme autour de 1987 USD. Le pétrole est toujours volatile, avec un Brent de Mer du Nord à 109,42 USD et un brut léger américain WTI à 106,44 USD. Le rendement de la dette américaine se rapproche à nouveau du cap des 2%, à 1,97% sur 10 ans, et le Bund prend 5 points à 0,27%. Le bitcoin navigue autour de 38 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats notables de sociétés

EssilorLuxottica : la marge opérationnelle progresse à 17% en 2021. Le groupe a publié des objectifs 2026.

Spie : le groupe vise 3% de croissance organique cette année. Il n'a pas d'exposition à la Russie ou à l'Ukraine.

Annonces importantes (et moins importantes)

Stellantis suspend ses exportations et importations de Russie.

La Garde aérienne suisse de sauvetage commande 9 hélicoptères H145 à Airbus.

Credit Agricole annule 2,8% de son capital.

Wendel finalise l'acquisition d'ACAMS.

CGI rachète Umanis à 17,15 EUR l'action.

Valneva pense recevoir une autorisation conditionnelle de mise sur le marché européen de son vaccin covid-19 en avril.

Rexel et Scor intègrent le CAC Next20, Orpea en sort. Pas de changement dans le CAC40. Interparfums et Altarea entrent dans le SBF120.

FNAC Darty étend la maturité de sa ligne de crédit RCF de 500 M€.

Neoen remporte à nouveau 92,5 MWc de projets solaires en France.

Bolloré, Akka, Rubis, SRP Groupe, SQLI, Gaumont, Savencia, Bassac, Stef ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)