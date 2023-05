Le nouveau maire de Chicago est aux prises avec la question de savoir comment loger les centaines de migrants qui arrivent en bus de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, certains dormant dans des commissariats de police et des refuges mis à rude épreuve après l'augmentation du nombre de passages à la frontière au début du mois.

Les autorités de la troisième ville des États-Unis ont déclaré qu'elles n'avaient pas les moyens de louer des chambres d'hôtel pour tous les migrants qui arrivent et ont insisté pour obtenir davantage de fonds fédéraux. Certains migrants à la recherche d'un endroit sûr pour dormir se sont tournés vers les postes de police.

"Nous attendons de voir où ils vont nous placer", a déclaré Tomas Orozco, un migrant de 55 ans qui est arrivé mercredi dans un centre d'hébergement de Chicago avec sa famille après un voyage ardu de sept semaines depuis son pays d'origine, le Venezuela.

Le voyage les a menés à travers la brèche de Darien, une jungle inhospitalière qui sépare la Colombie et le Panama, et les membres de sa famille sont toujours malades après avoir bu de l'eau contaminée, a déclaré M. Orozco.

La ruée vers les logements à Chicago et dans d'autres villes fait suite à la fin, la semaine dernière, des restrictions frontalières du COVID-19, connues sous le nom de "Titre 42", qui permettaient aux autorités américaines d'expulser les migrants vers le Mexique sans qu'ils aient la possibilité de demander l'asile aux États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes se sont empressées de franchir illégalement la frontière avant que le président américain Joe Biden ne mette en œuvre une nouvelle réglementation stricte en matière d'asile pour remplacer le titre 42.

Au début du mois, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a repris sa campagne de transport par autobus des migrants vers les bastions démocrates situés plus au nord, notamment Chicago et New York.

Ces bus ont pour but d'alléger la pression sur les villes frontalières et d'attirer l'attention sur ce que M. Abbott considère comme des politiques trop indulgentes de la part de l'administration démocrate de M. Biden.

Le maire démocrate de New York, Eric Adams, a demandé à l'administration Biden de fournir davantage de fonds aux villes qui accueillent des migrants récemment arrivés.

La semaine dernière, M. Adams a suspendu certaines des règles de la ville relatives au droit à l'hébergement, invoquant la difficulté de loger les demandeurs d'asile, et il envisage d'utiliser les gymnases des écoles comme refuges.

Le maire démocrate de Chicago, Brandon Johnson, qui a pris ses fonctions lundi, a réaffirmé l'engagement de la ville à accueillir les demandeurs d'asile dans son discours d'investiture, déclarant qu'"il y a assez de place pour tout le monde".

Le prédécesseur démocrate de M. Johnson, Lori Lightfoot, a déclaré l'état d'urgence au début du mois, qualifiant les arrivées de migrants de "crise humanitaire" et demandant une aide fédérale accrue.

Dean Wynne, propriétaire d'un immeuble de Chicago servant d'abri temporaire à près de 200 migrants, a déclaré que les familles étaient "calmes et silencieuses" le premier jour de leur arrivée.

"Dès le deuxième jour, j'ai pu voir que les enfants jouaient autour d'eux, jouaient à la balle, tapaient dans le ballon, etc. "Ils étaient tout simplement heureux.