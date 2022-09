Des migrants lâchés sur Martha's Vineyard dans un "coup" politique

Avec une population de seulement 20 000 habitants, certains résidents de Martha's Vineyard ont décrié jeudi le déménagement comme un "coup politique", alors que les responsables locaux et les bénévoles se sont démenés pour aider les nouveaux arrivants confus, comme Uvaldo Arcaya, qui a dit avoir fui la persécution politique au Venezuela, et espère trouver du travail aux États-Unis.

"J'ai beaucoup de foi et de patience dans les gens d'ici, et ils nous aident."

Bien qu'un représentant de l'État du Massachusetts ait déclaré que les passagers étaient arrivés du Texas, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis s'est attribué le mérite d'avoir envoyé ce groupe.

"Tous ces gens à DC et à New York battaient leur coulpe quand Trump était président, disant qu'ils étaient si fiers d'être des juridictions sanctuaires, disant à quel point c'était mauvais d'avoir une frontière sécurisée. À la minute où même une petite fraction de ce que ces villes frontalières traitent chaque jour est amenée devant leur porte, ils deviennent tout à coup fous."

Jeudi matin, un autre groupe de migrants transportés par bus depuis le Texas est arrivé à Washington D.C. et a été laissé en rade à côté de l'Observatoire naval des États-Unis, où réside la vice-présidente Kamala Harris.

David Morales a déclaré à Reuters qu'il venait du Venezuela avant de s'embarquer pour ce long voyage en bus de 40 heures.

"Un très long voyage, assez difficile. Nous ne nous attendions pas à être laissés à la dérive ici, sans savoir où aller. Notre objectif est d'atteindre New York.''

Carla Bustillos, une bénévole travaillant avec des ONG qui s'occupent des migrants, a déclaré qu'ils attendaient l'arrivée des bus à Union Station, pour découvrir qu'ils avaient déposé les migrants devant la résidence du vice-président.

"Donc, pendant que nous faisons ce spectacle politique, nous avons des êtres humains qui ont le sentiment que leur souffrance est exploitée. Ils sont venus aux États-Unis pour demander l'asile et on leur a dit de monter dans ces bus en leur promettant qu'une organisation les accueillerait ici, leur donnerait de la nourriture, un abri et un travail."

Les mesures très médiatisées consistant à déposer les migrants loin de la frontière interviennent alors que le gouverneur républicain DeSantis et le gouverneur du Texas Greg Abbott cherchent tous deux à se faire réélire en novembre. Ils disent essayer de repousser la responsabilité d'un nombre record d'arrivées à la frontière vers les bastions démocrates, notamment Washington, New York et Chicago.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi que les républicains utilisent les migrants comme des "pions politiques".

"Le fait que Fox News, et non le département de la sécurité intérieure, la ville ou les ONG locales, ait été alerté d'un plan visant à laisser des migrants - y compris des enfants - sur le côté d'une rue très fréquentée de D.C. montre clairement qu'il s'agissait d'un coup politique cruel et prémédité."

Une demande en vertu de la loi sur la liberté de l'information a montré que le Texas a transporté plus de 7 000 migrants à Washington, D.C. et New York depuis avril, dépensant près de 13 millions de dollars pour cette initiative jusqu'au 8 août, selon les données de l'État obtenues par le biais.