Dans la guerre des ballons qui oppose la Corée du Nord aux militants sud-coréens, un groupe basé à Séoul a perfectionné son expertise technologique pour mettre au point des ballons capables de disperser des tracts et des haut-parleurs électroniques à des centaines de kilomètres de la frontière.

Construits à l'aide d'imprimantes 3D et de composants achetés en ligne, parfois équipés d'un système de localisation GPS, ces "ballons intelligents" peuvent coûter jusqu'à 1 000 dollars l'unité.

Une ou deux fois par mois, du printemps à l'automne, lorsque les vents favorables soufflent vers le nord, le groupe secret fait voler les ballons, la plupart du temps sous le couvert de l'obscurité. L'objectif est de larguer des cargaisons plus profondément en Corée du Nord, y compris au-dessus de la capitale Pyongyang, grâce aux longues portées désormais possibles. Un ballon est allé jusqu'en Chine.

"Nos ballons intelligents sont chers, mais nous pensons qu'ils sont cent fois plus puissants que les ballons pilotés par d'autres groupes", a déclaré un membre du groupe appelé "Comité pour la réforme et l'ouverture de Joson". Joson est un autre mot pour désigner la Corée du Nord.

Le groupe, qui compte une trentaine de membres principaux et qui est financé par les fonds propres des membres ainsi que par des dons, n'a jamais donné de détails sur ses activités aux médias.

Depuis la fin du mois dernier, la tactique du ballon a pris une place centrale dans les relations glaciales entre les deux Corées. La Corée du Nord, qui a rarement déployé des ballons ces dernières années, en a envoyé plus de 1 000 au sud, la plupart chargés d'ordures et certains de ce qui semble être des excréments d'animaux.

Cela a ravivé les tensions entre les deux pays qui, techniquement, restent en guerre depuis que la guerre de Corée de 1950-1953 s'est achevée par un accord d'armistice et non par un traité de paix. Dimanche, la Corée du Sud a repris ses émissions par haut-parleur en direction du Nord pour la première fois depuis 2018.

L'efficacité des ballons fait l'objet d'un débat, car il n'est pas possible de vérifier de manière indépendante où ils atterrissent ou ce que les Nord-Coréens moyens peuvent penser de leur contenu.

Un deuxième membre du groupe s'est dit encouragé par la colère de Pyongyang face aux ballons en provenance de Corée du Sud, affirmant que cela montre que les ballons des activistes et leurs charges utiles ont un effet.

Les membres du groupe ont refusé d'être identifiés, craignant d'être harcelés par des Sud-Coréens critiques à l'égard de ces activistes, de subir une répression potentielle de la part des autorités sud-coréennes ou des représailles de la part d'agents nord-coréens.

LES CHARGES

Remplis d'hydrogène, les ballons intelligents du groupe peuvent transporter des charges utiles allant jusqu'à 7,5 kilogrammes.

Dans un petit appartement loué à Séoul, l'équipe utilise des imprimantes 3D pour fabriquer des boîtes en plastique blanc et quelques pièces de connexion. Des fils, des circuits imprimés et des minuteries achetés sur des sites de commerce électronique chinois et sud-coréens sont utilisés pour fabriquer des dispositifs qui contrôlent la dispersion du contenu des ballons.

La plupart des ballons contiennent des dispositifs préprogrammés pour disperser 1 500 tracts, 25 à la fois, en tenant compte de la trajectoire de vol espérée, du vent et d'autres conditions météorologiques.

Cette année, certains ballons sont équipés de haut-parleurs attachés à de petits parachutes qui diffusent des messages préenregistrés critiquant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Selon le premier membre du groupe, qui a quitté le Nord dans les années 1990 et qui est chargé du développement technique, une cargaison typique peut contenir six haut-parleurs et six autres paquets, chacun contenant une bible et une radio à ondes courtes.

Les haut-parleurs en forme de lanterne sont fabriqués à partir d'une boîte étanche, de batteries lithium-ion et d'un amplificateur. Lorsqu'ils sont déployés, trois petits parachutes aux couleurs de l'arc-en-ciel situés sur le dessus du haut-parleur s'ouvrent, tandis qu'une base en mousse permet d'absorber les chocs à l'atterrissage.

Ils diffusent alors 15 minutes de chansons et de messages nord-coréens enregistrés avec l'accent nord-coréen, puis font une pause de 30 minutes avant de recommencer. Les piles peuvent durer 5 jours.

"Débarrassez-vous du Parti des travailleurs, alors Joson pourra survivre. Kim Jong Un est un traître qui s'oppose à l'unification", dit une partie de l'enregistrement.

Une autre avancée technique majeure réalisée au cours des deux dernières années a été la mise en place de valves liées à l'altimètre qui empêchent automatiquement les ballons de monter trop haut, ce qui permet un vol plus stable, bien que les ballons soient toujours à la merci des conditions météorologiques et que leur trajectoire de vol ne puisse pas être contrôlée.

Le groupe estime que ses ballons ont un taux de réussite de 50 à 60 % pour ce qui est d'aller au-delà de quelques dizaines de kilomètres au nord de la frontière. C'est mieux que les ballons plus anciens qui, souvent, ne vont pas aussi loin, peuvent rapidement dévier de leur trajectoire et ne peuvent larguer qu'un seul paquet de tracts.

PUSHBACK

Les militants estiment qu'une poignée de groupes du Sud envoient régulièrement des ballons vers le Nord.

Le gouvernement sud-coréen a déjà envoyé ses propres tracts, mais a abandonné cette pratique il y a plus de dix ans. Il a instauré une interdiction en 2020 pour des raisons de sécurité nationale. Mais lorsqu'un tribunal a annulé cette interdiction en septembre dernier, estimant qu'elle violait le droit constitutionnel à la liberté d'expression, les groupes ont intensifié les vols de ballons depuis le Sud.

Le ministère sud-coréen de l'unification a déclaré qu'il respectait la décision du tribunal. Il prendra les mesures appropriées si nécessaire, a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Les responsables nord-coréens ont qualifié les militants sud-coréens qui diffusent des tracts de "racaille humaine" et ont démoli en 2020 un bureau de liaison intercoréen lors d'une querelle au sujet des tracts. En 2022, ils ont affirmé que ces "choses étrangères" pouvaient être porteuses du coronavirus.

Les vols sont également controversés en Corée du Sud, où certains habitants se sont opposés à des groupes d'activistes, arguant que les ballons sont source de confrontation et qu'ils les mettent en danger.

Le groupe de ballons intelligents a déclaré que les marines sud-coréens près de la frontière les avaient déjà avertis verbalement de ne pas procéder à des lancements. L'armée a déclaré que les troupes n'avaient pas le droit de restreindre les lancements de ballons par des groupes privés. (Reportage de Ju-min Park ; Rédaction de Josh Smith et Edwina Gibbs)