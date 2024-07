Une nouvelle campagne soutenue par Mary Portas, consultante britannique en commerce de détail et personnalité de la télévision, a lancé une pétition en ligne demandant au nouveau gouvernement travailliste d'empêcher le détaillant de mode rapide Shein d'introduire ses actions à Londres.

L'entreprise chinoise Shein, connue pour ses hauts à 5 dollars et ses robes à 10 dollars, a déposé confidentiellement des documents auprès de l'autorité britannique de régulation des marchés au début du mois dernier, ont déclaré deux sources à Reuters, lançant ainsi le processus en vue d'une éventuelle introduction en bourse à Londres dans le courant de l'année.

La campagne accuse Shein d'exploiter les travailleurs, de nuire à l'environnement et d'échapper à l'impôt. Certains législateurs britanniques de haut rang ont mis en doute la capacité de Shein à s'introduire en bourse au Royaume-Uni et ont appelé à un examen plus approfondi de ses pratiques de travail, de sa chaîne d'approvisionnement et de l'utilisation d'une exonération des taxes à l'importation.

"Shein réfute ces allégations inexactes, qui reposent sur des sources périmées et de fausses affirmations", a déclaré la société dans un communiqué.

"Nous sommes disposés à dialoguer avec nos détracteurs afin de donner une image fidèle de la situation. Shein a répondu à des allégations incorrectes similaires par des preuves tangibles de notre engagement et de notre investissement pour offrir un environnement de travail sûr et équitable tout au long de notre chaîne d'approvisionnement."

Avant les élections britanniques du 4 juillet, le parti travailliste a indiqué qu'il était favorable à la cotation de Shein à Londres, mais l'opposition à ce projet ne cesse de croître.

La campagne "Say No to Shein", également soutenue par Caroline Lucas, ancienne députée du Parti vert, demande au gouvernement de bloquer la demande d'inscription de Shein à la Bourse de Londres jusqu'à ce qu'il ait mené une enquête approfondie sur ses pratiques de travail, son impact sur l'environnement et ses dispositions fiscales.

Le mois dernier, un groupe de défense des droits de l'homme basé au Royaume-Uni, Stop Uyghur Genocide, a également lancé une campagne juridique visant à bloquer toute introduction en bourse de Shein à Londres.

"Pourquoi notre pays envisagerait-il d'accueillir une entreprise comme Shein à la Bourse de Londres ? a déclaré M. Portas mercredi.

"Il s'agit d'une entreprise accusée de pratiques commerciales contraires à l'éthique, d'esclavage moderne et de violation du droit du travail. Nous valons certainement mieux que cela".

Dans une déclaration faite en mai, Shein a indiqué qu'elle travaillait activement à l'amélioration des pratiques de ses fournisseurs et qu'elle investissait des dizaines de millions de dollars pour renforcer la gouvernance et la conformité de sa chaîne d'approvisionnement.

La pétition avait été signée par plus de 33 000 personnes au 17 juillet. (Reportage de James Davey et Helen Reid ; Rédaction de Kirsten Donovan et Richard Chang)