Cristina Paredero, militante espagnole des droits des personnes handicapées, a grandi en se sentant différente et a été diagnostiquée avec une forme d'autisme à l'âge de 18 ans. Elle raconte que ses parents lui ont dit qu'elle ne devrait jamais avoir d'enfants et l'ont poussée à accepter de se faire stériliser.

Cristina Paredero, qui a aujourd'hui 31 ans et qui est en colère contre ses parents pour ce qui s'est passé, a contribué à la rédaction d'une loi de 2020 interdisant la stérilisation forcée ou contrainte en Espagne et se bat maintenant pour que cette pratique soit interdite dans toute l'Union européenne (UE).

"Toutes les femmes ont le droit de décider pour elles-mêmes", a-t-elle déclaré à Reuters.

La stérilisation forcée est une intervention chirurgicale qui supprime la capacité d'une personne à avoir des enfants sans son consentement ou sous une pression indue. Au moment de l'opération de Mme Paredero, aucune loi espagnole ne l'interdisait.

Mme Paredero affirme avoir coupé les ponts avec ses parents il y a une dizaine d'années et Reuters n'a pas été en mesure de les localiser pour recueillir leurs commentaires.

Elle passe désormais son temps à parler à des groupes de personnes handicapées dans toute l'Espagne et à joindre sa voix aux appels lancés par des organisations telles que le Forum européen des personnes handicapées (FEPH), basé à Bruxelles, en faveur d'une action plus large.

Pour l'heure, il n'existe pas de politique européenne en la matière et la question relève de la compétence des différents gouvernements.

Selon le FEPH, la stérilisation forcée reste légale ou n'est pas explicitement interdite dans 12 des 27 États membres de l'UE : la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, la Hongrie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la Slovaquie et la République tchèque.

Réalisé par un rapporteur spécial, un rapport de l'ONU de 2017 sur la santé sexuelle et reproductive a déclaré que la pratique représentait une violation généralisée des droits de l'homme et que, malgré des données limitées, elle continuait d'être répandue, les femmes et les filles handicapées étant les plus touchées.

Les responsables de la santé et les militants affirment que les parents ou les tuteurs pensent souvent qu'ils agissent dans l'intérêt de la personne qui subit l'intervention.

Selon le code national d'éthique médicale du Portugal, les stérilisations ne doivent être pratiquées sur des mineurs ou des personnes handicapées qu'"après une demande dûment motivée afin d'éviter des risques graves pour la vie ou la santé".

"La stérilisation est souvent pratiquée dans un but de protection, dans l'idée erronée qu'ils protègent leurs filles des abus sexuels", a déclaré M. Campos Pinto, qui coordonne l'Observatoire des droits des personnes handicapées, l'ODDH, au Portugal.

"Mais, au contraire, une personne stérilisée est encore plus vulnérable aux abus... Il s'agit souvent de l'anxiété des parents et non des personnes handicapées elles-mêmes", ajoute M. Campos Pinto, qui estime que cette pratique devrait être interdite au Portugal.

Les médecins se conforment souvent à la demande des parents ou du tuteur légal, car ils pensent que les personnes handicapées sont moins capables de prendre leurs propres décisions, a-t-elle ajouté.

MANIPULÉ

Le FEPH indique qu'il prévoit de porter son combat dans chacun des 12 États membres de l'UE qui n'interdisent pas explicitement la procédure, en organisant des campagnes avec des ONG locales.

Le FEPH a fait campagne pour que cette pratique soit incluse dans une récente directive européenne contre la violence à l'égard des femmes.

La directive adoptée en février reconnaît la stérilisation forcée comme une forme de violence, mais n'ordonne pas aux États membres d'intégrer l'interdiction de cette procédure dans leur système juridique.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles l'interdiction n'a pas été incluse dans la directive, un fonctionnaire de la Commission européenne, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré qu'il n'y avait pas de "base juridique" pour réglementer une telle mesure à l'échelle de l'Union.

Le même fonctionnaire a déclaré que la Commission envisageait d'inclure la stérilisation forcée en tant que "pratique préjudiciable" dans une prochaine recommandation destinée à compléter la directive. Cette recommandation devrait être adoptée cette année.

Les avocats engagés par le FEPH pour conseiller sur la directive ont déclaré que l'UE avait le pouvoir d'interdire les activités criminelles qui traversent les frontières, et que cela relèverait de la compétence de l'Union d'agir si les femmes sont stérilisées de force comme méthode contraceptive pour faire l'objet d'un trafic sexuel.

Ils ont ajouté que l'UE avait signé la Convention d'Istanbul, qui interdit la stérilisation forcée, et que l'inclusion de sa criminalisation dans la directive aurait été conforme à son intention de la ratifier pleinement.

"Les mutilations génitales féminines sont à juste titre couvertes par la nouvelle loi proposée, mais pourquoi diable la stérilisation forcée ne le serait-elle pas ?", a déclaré l'avocate Annahita Morati, du cabinet londonien One Pump Court, qui a conseillé le FEPH.

Leurs arguments ont également trouvé un certain soutien parmi les législateurs de l'UE.

"Il est horrible de vivre à une époque que nous qualifions de moderne, mais de voir encore des pays stériliser des personnes par la force", a déclaré Evin Incir, membre suédois du Parlement européen, membre du groupe des socialistes et démocrates.

L'eurodéputée irlandaise Frances Fitzgerald, du Parti populaire européen (centre-droit), a déclaré qu'elle espérait que la prochaine recommandation traiterait de la stérilisation forcée "de manière plus complète".

Au-delà de la politique et de la procédure européenne, il y a toujours une histoire personnelle douloureuse, a déclaré Mme Paredero.

Dans son cas, la crise est survenue lorsqu'elle a commencé à avoir une relation. Ses parents sont intervenus et elle a finalement accepté de subir la procédure.

"Je n'étais pas consciente de la mesure dans laquelle j'avais été manipulée lorsque j'ai pris ma décision", a-t-elle déclaré. "Je ne l'ai pas prise librement.