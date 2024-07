Londres (awp/afp) - Plusieurs organisations écologistes ont mené mercredi matin des actions visant des aéroports en Europe, donnant lieu notamment à neuf arrestations de militants du groupe britannique Just Stop Oil, qui milite pour la fin des énergies fossiles d'ici 2030, à Heathrow.

Selon Just Stop Oil, ses militants ont été arrêtés à deux endroits différents sur une route en bordure de l'aéroport londonien. Le groupe a publié sur le réseau social X une vidéo montrant des militants à vélo être appréhendés par la police, qui a indiqué avoir arrêté neuf personnes.

L'aéroport n'a subi aucune perturbation, selon un porte-parole d'Heathrow.

"Nous refusons de mourir pour les énergies fossiles. La combustion continue de pétrole, gaz et charbon, alors que nous franchissons des points de bascule irréversibles qui menacent de rendre notre climat incontrôlable d'une manière qui s'accélère rapidement, met en péril la stabilité dont dépend toute notre société", a déclaré un porte-parole de Just Stop Oil dans un communiqué.

"Nos dirigeants politiques doivent agir pour protéger nos populations en travaillant ensemble avec d'autres pays pour établir un traité juridiquement contraignant pour arrêter l'extraction" et le recours aux énergies fossiles d'ici à 2030, a-t-on ajouté de même source.

Plusieurs actions ont été menées dans des aéroports européens, menant parfois à des perturbations, détaille un communiqué distinct transmis par Just Stop Oil au nom du groupe Oil Kills.

Selon ce texte, des militants de Letzte Generation sont parvenus à s'approcher des pistes après avoir découpé des grilles à l'aéroport de Cologne (Allemagne) au petit matin, avant de se coller au tarmac, entraînant une interruption du trafic pendant quatre heures.

Si les vols ont repris, retards et annulations sont à attendre pendant la journée, indique l'aéroport sur son site internet.

Selon Oil Kills, trois militants ont pénétré sur le tarmac de l'aéroport d'Oslo également après avoir sectionné un grillage avant de s'asseoir près des pistes. Ils ont été rapidement délogés par la police, qui n'a procédé à aucune arrestation, selon le communiqué.

En Finlande, neuf militants ont brièvement bloqué les contrôles de sécurité à l'aéroport d'Helsinki, tandis qu'à Barcelone (Espagne), cinq militants ont été interceptés avant de pouvoir se coller au tarmac comme ils entendaient le faire, selon Oil Kills.

Enfin en Suisse, à Zurich et Genève, des militants ont bloqué des routes d'accès aux aéroports. Cinq personnes ont été arrêtées à Zurich, selon le communiqué.

Au Royaume-Uni, quatre membres de Just Stop Oil ont été récemment condamnés à quatre et cinq ans de prison pour avoir organisé le blocage d'une autoroute, et ont reçu le soutien de plus de 1.200 célébrités, artistes, sportifs ou universitaires dénonçant l'"injustice" de leurs condamnations.

