Des militants islamistes présumés tuent 19 personnes lors d'un nouveau raid sur un village dans l'est du Congo

Aujourd'hui à 14:07 Partager

Des militants islamistes présumés ont tué au moins 19 personnes et incendié un centre médical lors d'un raid sur un village de l'est de la République démocratique du Congo tôt dimanche matin, ont déclaré deux responsables régionaux et un habitant.

L'attaque, qui s'est produite vers 1 heure du matin (2300 GMT) dans le village de Kirindera, dans la province du Nord-Kivu, a eu lieu à quelques kilomètres seulement d'une autre attaque contre un village qui a tué au moins 35 personnes la semaine dernière. L'armée a attribué l'attaque de la semaine dernière aux Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe armé ougandais basé dans l'est du Congo qui a prêté allégeance à l'État islamique et mène des raids fréquents sur les villages. Un habitant d'un village voisin et un membre de la société civile locale ont également attribué l'attaque de dimanche aux ADF. "Des coups de feu ont été entendus autour de Kirindera. Les ADF sont arrivées, elles ont mis le feu à un hôpital après l'avoir pillé avec des médicaments, et elles ont mis le feu à un hôtel", a déclaré Sadame Patanguli, l'habitant. Il a ajouté que les militants avaient enlevé plusieurs autres personnes, qui sont aujourd'hui portées disparues. Les détails concernant les bâtiments incendiés et le nombre de morts ont été confirmés par deux responsables régionaux. Les ADF ont été créés en Ouganda avant de s'installer dans l'est du Congo dans les années 1990, et ont été rendus responsables de milliers de morts au cours de la dernière décennie. Le gouvernement congolais a déclaré l'état de siège au Nord-Kivu et dans la province voisine de l'Ituri en 2021, afin de tenter d'endiguer la violence endémique des milices dans l'est du pays, vaste région riche en minerais. Mais les meurtres et les activités des rebelles n'ont montré aucun signe d'apaisement.