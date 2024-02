Des militants pour le climat ont fait irruption dans le bureau de la ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, à Toronto, jeudi, pour demander au gouvernement d'annoncer une réglementation sur le climat pour les banques dans son budget 2024.

Des militants de Greenpeace portant des combinaisons bleues et des sacs de couchage ont organisé un sit-in de protestation dans le bureau de Mme Freeland, alors que celle-ci n'était pas présente.

Keith Stewart, stratège principal de Greenpeace Canada en matière d'énergie, a déclaré dans une lettre adressée à Mme Freeland que l'organisation s'inquiète du fait que le gouvernement fédéral retarde ou annule des politiques climatiques promises depuis longtemps et n'en propose pas de nouvelles afin d'atteindre les objectifs du gouvernement libéral en matière d'émissions nettes zéro pour 2050.

L'agenda de Mme Freeland indique qu'elle tiendra une série de réunions pré-budgétaires à Toronto. Son bureau n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

La lettre demandait également qu'il n'y ait plus de retards ou "d'édulcoration des règlements" liés aux émissions de pétrole et de gaz et à l'élimination progressive des voitures et des camions légers alimentés par des combustibles fossiles d'ici à 2035.

Les plus grandes banques canadiennes ont été accusées d'"écoblanchiment" par certains groupes de défense de l'environnement et par des investisseurs qui estiment que des initiatives telles que le financement lié au développement durable (FSD) ne servent qu'à faire croire à une réduction de l'empreinte carbone.

Plus récemment, le groupe d'activistes climatiques Investors for Paris Compliance a déposé une plainte auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et de l'Autorité des marchés financiers du Québec, demandant aux autorités de régulation des marchés financiers d'enquêter sur les grandes banques canadiennes en ce qui concerne leurs déclarations relatives au climat et les informations trompeuses qu'elles auraient fournies.

Plusieurs banques canadiennes se sont engagées à financer des "émissions nettes nulles" d'ici à 2050, mais de nombreux investisseurs se sont inquiétés de l'absence d'objectif précis.