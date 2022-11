Des militants se collent à des tableaux de Goya lors d'une manifestation espagnole pour le climat

Un homme et une femme se sont attachés à "La Maja Vestida" (La Maja vêtue) et à "La Maja Desnuda" (La Maja nue) de Goya, et ont peint "+1,5 C" sur le mur entre les deux œuvres, selon des images vidéo.

Le groupe de campagne Futuro Vegetal a déclaré que ses membres ont effectué la protestation.

"La semaine dernière, l'ONU a reconnu l'impossibilité de nous maintenir sous la limite de 1,5 Celsius (convenue lors de l'accord de Paris sur le climat de 2016). Nous devons changer maintenant", a-t-il écrit sur Twitter.

Des groupes d'activistes climatiques ont organisé une série de protestations similaires ces dernières semaines, à l'approche de la conférence sur le changement climatique COP27 qui se tiendra la semaine prochaine en Égypte.

Des manifestants ont essayé de se coller à la vitre recouvrant la "Fille à la perle" de Vermeer à La Haye et d'autres ont jeté de la soupe sur "Le Semeur" de Van Gogh à Rome et sur l'un de ses tableaux Tournesols à Londres. Ces deux œuvres ont également été recouvertes.

Le Prado a déclaré que ses peintures n'avaient pas été endommagées, mais que le personnel devrait réparer le mur entre les deux œuvres qui ont été créées au tournant des 18e et 19e siècles.

"Nous condamnons l'utilisation du musée comme un lieu pour faire une protestation politique de quelque nature que ce soit", a ajouté la galerie.

La police a déclaré que deux personnes avaient été arrêtées.