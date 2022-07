Des militants tuent 15 soldats et 3 civils dans deux attaques au Mali

Six soldats sont morts et 25 ont été blessés lorsque des militants ont attaqué un camp militaire à Sonkolo, une commune rurale de la région de Ségou (centre-sud), à plus de 300 kilomètres (186 miles) au nord de la capitale Bamako.

Neuf soldats et trois civils ont été tués lors d'une attaque tôt le matin contre un autre camp dans la ville de Kalumba, au sud-ouest du pays, a déclaré l'armée.

Une autre base militaire dans la ville centrale de Mopti a également été attaquée dans la nuit, mais les assaillants ont été repoussés sans faire de victimes.

Toutes les attaques ont finalement été repoussées et les soldats ont tué 48 des militants à Sonkolo, ajoute le communiqué.

Les militants liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont fait des raids répétés sur des bases à travers le Mali au cours d'une insurrection de dix ans concentrée dans le nord et le centre du pays.

Les groupes ont gagné du terrain malgré la présence de troupes étrangères et de soldats de la paix des Nations Unies.

La principale base militaire du Mali, située juste à l'extérieur de Bamako, a fait l'objet d'un assaut complexe impliquant des voitures piégées vendredi, le plus proche de la capitale par les insurgés depuis des années.