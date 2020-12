Des milliards tout neufs en approche

Les marchés financiers tiennent probablement leur nouveau catalyseur au crépuscule de l'année 2020. Oh, il n'est pas bien neuf puisqu'il s'agit du fameux plan bipartisan de soutien économique aux Etats-Unis, qui tient en haleine les marchés depuis quelques semaines déjà, sans pour autant tourner à la saga du Brexit ni au soap opéra de l'accord commercial sino-américain. Tout le monde avait bien compris qu'un compromis sur le plan de soutien était impossible avant l'élection présidentielle. Il est désormais envisageable et probablement nécessaire.

L'élection de Joe Biden va permettre d'accélérer le mouvement, car les Américains sont pragmatiques. Même si Donald Trump continue à contester l'issue du scrutin, il est en train de perdre d'importants soutiens dans son propre camp et l'avocat général William Barr vient tout juste d'annoncer que ses services n'ont pas découvert de fraude qui aurait pu modifier le résultat de l'élection. Comme l'écrivait il y a quelques jours un éditorialiste anglo-saxon, les politiciens républicains sont toujours terrifiés par la base électorale de Trump, mais ils ont moins peur du Président lui-même. Pas au point de jouer les francs-tireurs, mais suffisamment pour regagner un peu de souplesse dans les discussions. Il n'y avait qu'à voir hier Steven Mnuchin, le secrétaire du Trésor et Jerome Powell, le patron de la Fed, voguer de conserve pour s'en persuader. Les deux hommes ont exhorté le Congrès à adopter rapidement un plan d'aide aux PME en difficultés, qui "ne peuvent attendre deux ou trois mois". Comprendre "qui ne peuvent pas attendre la passation de flambeau entre Trump et Biden".

Il devrait donc y avoir un plan assez rapidement, peut-être en deux phases, avec un premier déblocage de plusieurs centaines de milliards de dollars pour parer au plus pressé et atténuer les effets de la seconde vague de coronavirus, effets qui ont toutes les chances d'être renforcés par le grand brassage du weekend de Thanksgiving.

Ces nouvelles mesures de soutien vont probablement contribuer à désamorcer les craintes qui auraient pu apparaître en fin d'année. Sur les marchés, les investisseurs hésitent toujours sur la conduite à tenir, mais les indices poursuivent leur ascension, alors pourquoi s'en faire ? On a vu hier les valeurs cycliques et les financières aux avant-postes, mais c'est bien la technologie qui a le plus repris du poil de la bête sur une semaine. Novembre fut un mois record et atypique, qui a réussi le tour de force de rendre CNP Assurances plus sexy qu'Apple. Blague à part, le facteur cyclique est actuellement le plus puissant sous-jacent qui alimente le marché. Une tendance qui a de bonnes chances de perdurer surtout si les programmes de soutien sont renforcés, aux Etats-Unis donc mais aussi en Europe, puisque je vous rappelle que la BCE annoncera – c'est presque une certitude – un élargissement de son arsenal à l'issue de sa réunion du 10 décembre, c’est-à-dire la semaine prochaine. A Washington comme à Bruxelles, on est toujours sans nouvelles des gardiens du temple de l'orthodoxie budgétaire.

Ce matin, les marchés européens sont hésitants à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux événements du jour seront les ventes de détail allemandes (8h00), les chiffres de l'emploi en Europe (11h00), l'enquête ADP sur l'emploi américain (14h15), la seconde journée d'audition parlementaire de Jerome Powell (à partir de 16h00), les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30) et pour finir le Livre Beige de la Fed (20h00).

L'euro flambe à 1,208 USD. L'once d'or a repris un peu de vigueur à 1810 USD. Le pétrole recule, avec un WTI à 44,10 USD et un Brent à 47 USD. Le rendement du T-Bond remonte à 0,92 % sur 10 ans. Le Bitcoin perd 2 % à 18 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Annonces importantes

Salesforce.com va racheter Slack pour 27,7 Mds$.

Hewlett Packard Enterprise relève ses prévisions, ce qui n'empêche pas le titre de baisser légèrement après la séance.

Volkswagen remet à plus tard le débat sur l'avenir de son président du directoire, Herbert Diess.

Un groupe représentant les constructeurs automobiles opérant aux États-Unis a prévu de collaborer avec Joe Biden pour réduire les émissions polluantes.

Allianz rachète la division assurances générales de Westpac pour 535 M$.

Xiaomi souffre en bourse après l'annonce d'une grosse levée de fonds pour accélérer sa croissance.

La FDA homologue le Gavreto de Roche pour une forme de cancer de la thyroïde.

L'Association en charge de la Libra de Facebook change le nom de la cryptomonnaie pour Diem.

Lonza se lance dans les bioconjugués anticorps-médicaments.

Tecan relève ses prévisions pour 2020.

Belimo rachète Opera Electronics.

SoftwareOne et RIB Software signent une alliance stratégique.

Tata Group proche du rachat de BigBasket pour 1,3 Md$, selon Mint.

Ça publie aujourd'hui. Costco Wholesale, Royal Bank of Canada, Snowflake, Fast Retailing, Wizz Air, Avon Rubber, Manutan…