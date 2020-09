Des milliers d'agriculteurs français gravement menacés par la chute des rendements

poam5356 - La faute aux insectes..Le bon prétexte pour réintroduire les pesticides.

mais comment font les agriculteurs bio?

On interdit des produits qui polluent et détruisent la vie, dont la notre.. Et dès qu'une association d'agriculteurs pleurniche, on autorise de nouveau les pesticides..

L'année prochaine, ce sera pareil, et de pire en pire dans le futur.

Les céréaliers ne sont pas à plaindre, à côté du lait et de l'élevage.

Qu'ils dégagent maintenant et qu'ils laissent la place au bio.