Des milliers d'évacuations en Australie, touchée par des pluies diluviennes

par Jonathan Barrett et Renju Jose

SYDNEY, 23 mars (Reuters) - Les autorités australiennes ont émis mardi de nouvelles alertes aux inondations et des ordres d'évacuation alors que des pluies diluviennes continuaient de doucher plusieurs parties du pays, balayant des habitations, des routes et des récoltes dans ce qui constitue les pires intempéries depuis plus de 50 ans.

L'agence météorologique nationale a publié des avertissements pour la quasi-totalité des Etats et territoires australiens. Environ 10 millions de personnes sont concernées, sur les 25 millions d'habitants que compte le pays.

S'exprimant devant les journalistes, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que la situation était toujours fluide et "extrêmement complexe".

"Dix-huit mille personnes ont été affectées par des ordres d'évacuer", a-t-il ajouté.

Aucun décès n'a été rapporté pour le moment, mais des milliers de personnes ont été secourues au cours des derniers jours.

La Première ministre de l'Etat de Nouvelle Galles du Sud, le plus affecté par les conditions météorologiques actuelles, a déclaré que la situation avait empiré dans la nuit de lundi à mardi. "Elle devrait continuer d'empirer dans la journée, donc de nombreuses communautés vont subir des chutes de pluies encore plus importantes", a poursuivi Gladys Berejiklian. (version française Jean Terzian)