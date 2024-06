Des milliers de clients de HSBC en Grande-Bretagne n'ont pas pu accéder aux services bancaires en ligne vendredi, la banque ayant reconnu une panne affectant certains utilisateurs de son site web et de son application bancaire.

"Nous sommes vraiment désolés que certains clients aient des problèmes pour accéder à leurs services bancaires personnels en ligne et sur mobile", a déclaré le prêteur sur la plateforme de médias sociaux X, sans donner la raison de la panne.

Plus de 7 000 clients s'étaient plaints de problèmes à 8h46 GMT, selon le site DownDetector qui suit ces pannes.

Les clients ont déclaré ne pas pouvoir accéder à leur argent et payer leurs factures, selon les messages postés sur X.

L'interruption des services bancaires en ligne est un problème persistant pour les banques britanniques depuis quelques années, un problème d'autant plus aigu que les prêteurs encouragent de plus en plus les clients à effectuer leurs opérations bancaires en ligne afin de réduire les coûts fixes tels que ceux des agences bancaires.