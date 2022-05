Des milliers de manifestants à Athènes contre la hausse du coût de la vie

ATHENES, 1er mai (Reuters) - Quelque 10.000 personnes, selon la police, ont défilé dimanche à Athènes, à l'occasion du 1er-Mai, pour protester contre la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation.

La pandémie de coronavirus a porté un coup d'arrêt sévère au rétablissement économique de la Grèce après une décennie de crise financière, en affectant en particulier le secteur touristique, principale source de revenus du pays.

Dans ce contexte, la flambée des prix de l'énergie accentuée par la guerre en Ukraine a durement frappé les Grecs, dont le décrochage des salaires après la crise de la dette en 2008 n'a pas encore été rattrapé.

"C'est très difficile, et ça devient plus difficile chaque jour pour les gens qui travaillent. Nous allons nous battre car les classes populaires ne sont plus en état de survivre", témoigne Katerina Dekaristou, une enseignante, qui a convergé avec les autres manifestants devant le Parlement.

Le gouvernement conservateur a débloqué quatre milliards d'euros depuis septembre dernier pour amortir la hausse des prix de l'électricité et du gaz pour les agriculteurs, les ménages et les entreprises, mais les syndicats jugent ces mesures de soutien insuffisantes.

Le salaire minimum brut mensuel a été relevé à 713 euros au 1er mai.

"Tout a augmenté. L'électricité, le gaz, les produits essentiels. C'est le chaos", déclare Pantelis Iordanou, un carrossier. (Reportage Vassilis Triandafyllou, version française Sophie Louet)