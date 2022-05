Des milliers de personnes font la queue pour obtenir de l'essence au Sri Lanka, alors que l'on craint une pénurie de nourriture.

Des files d'attente se sont formées dans de nombreux quartiers de Colombo, une ville d'environ 900 000 habitants, alors que les résidents tentaient de s'approvisionner en carburant, qui est principalement importé et dont l'offre est extrêmement limitée, le gouvernement étant à court de devises étrangères.

"Seuls environ 200 cylindres ont été livrés, alors qu'il y avait environ 500 personnes", a déclaré Mohammad Shazly, un chauffeur à temps partiel qui fait la queue pour le troisième jour dans l'espoir de se procurer du gaz de cuisson pour sa famille de cinq personnes. Des centaines d'autres personnes faisaient la queue, avec des bouteilles vides à leurs côtés.

"Sans gaz, sans huile de kérosène, nous ne pouvons rien faire", a déclaré Shazly. "Dernière option quoi ? Sans nourriture, nous allons mourir. Cela arrivera à cent pour cent."

Le Sri Lanka, qui dépend du tourisme et où l'Inde et la Chine se bousculent pour exercer leur influence, est confronté à une grave pénurie de devises, de carburant et de médicaments, et l'activité économique est au ralenti.

Les transports publics sont épuisés et le trafic est faible car la plupart des gens restent chez eux en raison de la pénurie d'essence.

M. Wickremesinghe, qui a également mis en garde contre une pénurie alimentaire, a promis d'acheter suffisamment d'engrais pour la prochaine saison de plantation afin de stimuler la productivité et de répondre à la demande alimentaire de ses 22 millions d'habitants.

La décision prise en avril dernier par le président Gotabaya Rajapaksa d'interdire tous les engrais chimiques a considérablement réduit le rendement des cultures et, bien que le gouvernement soit revenu sur cette interdiction, aucune importation substantielle n'a encore eu lieu.

"Bien qu'il n'y ait peut-être pas le temps d'obtenir des engrais pour cette saison Yala (mai-août), des mesures sont prises pour assurer des stocks adéquats pour la saison Maha (septembre-mars)", a déclaré le Premier ministre dans un message sur Twitter tard jeudi.

"J'exhorte sincèrement tout le monde à accepter la gravité de la ... situation".

Le Japon, qui a des liens économiques de longue date avec l'île, a déclaré qu'il fournirait une subvention d'urgence de 3 millions de dollars pour les médicaments et la nourriture, a indiqué son ministère des affaires étrangères.

Lorsqu'un camion est arrivé à un centre de distribution de gaz de cuisson avec des fournitures fraîches, des soldats armés de fusils automatiques gardaient le véhicule tandis que les personnes dans la file d'attente applaudissaient.

L'entreprise publique Litro Gas espère commencer à distribuer 80 000 bouteilles par jour d'ici samedi, mais doit se démener pour combler une pénurie estimée à 3,5 millions de bouteilles sur le marché, a déclaré le président Vijitha Herath à Reuters.

Le gouvernement a également lancé un appel d'offres pour l'achat de gaz de cuisson d'une valeur de 120 millions de dollars dans le cadre d'une ligne de crédit plus importante d'un milliard de dollars accordée par l'Inde.

Cependant, les prix ont grimpé en flèche, tant pour le gaz de cuisson que pour les denrées alimentaires et autres produits essentiels.

Le prix d'une bouteille de gaz de cuisson de 12,5 kg a grimpé à près de 5 000 roupies (14 $), contre 2 675 roupies en avril.

IL SE PEUT QUE NOUS NE SOYONS MÊME PAS LÀ

"Il ne sert à rien de parler de la dureté de la vie", a déclaré A.P.D. Sumanavathi, une femme de 60 ans qui vend des fruits et légumes sur le marché Pettah de Colombo. "Je ne peux pas prédire comment les choses seront dans deux mois, à ce rythme, nous pourrions même ne pas être ici".

L'inflation pourrait atteindre le taux stupéfiant de 40 % au cours des deux prochains mois, mais elle est en grande partie due aux pressions de l'offre et les mesures prises par la banque centrale et le gouvernement ont déjà permis de contenir l'inflation de la demande, a déclaré la banque.

L'inflation a atteint 29,8 % en avril, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de 46,6 % en glissement annuel.

Alors que la colère contre le gouvernement s'étend, la police a tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour repousser des centaines d'étudiants manifestants à Colombo jeudi. Les manifestants demandent l'éviction du président ainsi que du premier ministre.

La crise économique résulte de la confluence de la pandémie de COVID-19 qui frappe le tourisme, de la hausse des prix du pétrole et des réductions d'impôts populistes du gouvernement du président Rajapaksa et de son frère, Mahinda, qui a démissionné de son poste de premier ministre la semaine dernière.

Les critiques accusent Wickremesinghe, nommé Premier ministre à sa place, d'être un larbin des frères, une accusation qu'il nie.

Neuf nouveaux membres ont été nommés au cabinet vendredi, y compris aux ministères critiques de la santé, du commerce et du tourisme. Mais personne n'a été nommé pour diriger le ministère des finances et mener les négociations avec le Fonds monétaire international pour un renflouement. Ce portefeuille sera probablement conservé par Wickremesinghe.

Un porte-parole du FMI a déclaré qu'il suivait de très près l'évolution de la situation et qu'une mission virtuelle au Sri Lanka devrait conclure les discussions techniques sur un éventuel programme de prêt le 24 mai.

Le Groupe des sept puissances économiques soutient les efforts visant à alléger la dette du Sri Lanka, ont déclaré les chefs des finances du groupe jeudi dans un projet de communiqué issu d'une réunion en Allemagne, après le défaut de paiement de la dette souveraine du Sri Lanka.

Le chef de la banque centrale, P. Nandalal Weerasinghe, a déclaré que les conseillers pour entreprendre la restructuration de la dette étaient presque finalisés et qu'il soumettrait bientôt une proposition au cabinet.

"Nous sommes en défaut préventif", a-t-il déclaré. "Notre position est très claire, tant qu'il n'y a pas de restructuration de la dette, nous ne pouvons pas rembourser."

(1 $ = 355,0000 roupies sri-lankaises)