Des milliers de personnes refusent d'évacuer le plus grand incendie de forêt des États-Unis au Nouveau-Mexique

Dans le comté de Mora, qui compte 4 500 habitants, environ 60 % des résidents des zones d'évacuation sont restés dans des communautés d'agriculteurs et d'éleveurs séculaires où l'électricité a été perdue, a déclaré le shérif adjoint Americk Padilla.

"C'est leur gagne-pain, c'est tout ce qu'ils connaissent, donc ces personnes âgées, et beaucoup de gens, nos électeurs ne partent pas", a déclaré Padilla.

Les montagnes boisées situées à environ 40 miles au nord-est de Santa Fe sont connues pour leurs résidents robustes et autosuffisants, dont beaucoup peuvent retracer leur lignée aux colons espagnols du 18ème siècle et aux tribus amérindiennes.

Le médecin local Matthew Probst a déclaré que les résidents présentaient une "vulnérabilité sociale" élevée, les familles pouvant être propriétaires d'un mobile home de 15 000 dollars mais n'ayant pas d'assurance habitation et peu de ressources financières.

Ces "norteos" ou habitants du Nord restaient chez eux grâce à un fort sentiment de "querencia" ou d'appartenance à la terre, a-t-il expliqué.

"C'est plus que votre lieu de vie, vos effets personnels et vos biens matériels. C'est votre terre, votre âme qui y est liée de façon générationnelle", a déclaré M. Probst, qui a évacué sa famille et son bétail du village d'Ojitos Frios.

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a déclaré que des parents inquiets lui demandaient de faire sortir les membres de leur famille.

"Je ne doute pas que nous ayons des personnes privées d'électricité qui sont sous oxygène. Je ne doute pas que nous ayons des personnes qui manquent de nourriture et d'eau", a déclaré Lujan Grisham lors d'un point de presse.

M. Padilla craignait que les vents violents prévus pour le week-end ne poussent le feu dans les villages et même dans le comté voisin de Taos après qu'il ait détruit au moins 166 maisons et brûlé 165 276 acres (67 000 hectares) dans les comtés de Mora et San Miguel. Il distribuait de la nourriture et des générateurs électriques aux foyers.

"Je ne peux pas négliger les personnes qui ont décidé de rester", a-t-il déclaré.