Des milliers de wagons de marchandises bloqués à la frontière ukrainienne alors que la guerre frappe les exportations

Ce ne sont là que quelques-uns des 24 190 wagons transportant diverses marchandises destinées à l'exportation, notamment de l'huile végétale, du minerai de fer, des métaux, des produits chimiques et du charbon, qui attendaient de franchir la frontière occidentale de l'Ukraine à partir de mardi, selon des données de la compagnie ferroviaire publique qui n'ont pas encore été communiquées.

Avec la guerre qui fait rage le long de la côte sud du pays et ses principaux ports bloqués par l'invasion de la Russie, l'Ukraine a du mal à exporter ses céréales et autres marchandises, selon des responsables gouvernementaux et des initiés du secteur. Mais alors que Kiev cherche des voies d'exportation alternatives par voie terrestre, cet effort a été entravé par des défis logistiques et la bureaucratie, selon les responsables de l'industrie et les négociants en matières premières.

Valerii Tkachov, directeur adjoint du département commercial de la compagnie ferroviaire publique Ukrzaliznytsia, a déclaré que 10 320 wagons - soit environ la moitié du total - attendent à la jonction près du village d'Izov, le principal passage frontalier ferroviaire vers la Pologne. Situé à quelque 130 kilomètres au nord de Lviv, le carrefour sert de passerelle pour atteindre le port maritime polonais de Gdansk.

Un problème majeur : le volume considérable de marchandises qui doit trouver un itinéraire alternatif, ce qui entraîne une pénurie de tout, des wagons au personnel, selon les initiés du secteur et le gouvernement. L'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, avait, avant la guerre, exporté 98 % de ses céréales via la mer Noire. En général, seule une fraction des exportations du pays est passée par le rail, où les coûts de transport sont plus élevés que par voie maritime.

Ces difficultés sont aggravées par des problèmes logistiques, tels que les différences d'écartement des voies ferrées utilisées en Ukraine et chez les voisins comme la Pologne - un héritage de l'époque où l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Si l'ouest du pays a été épargné par les pires combats, des frappes de missiles ont eu lieu près de Lviv, notamment sur des installations pétrolières, et la sécurité autour de la frontière est très stricte.

Les perturbations des exportations ukrainiennes signifient que les pays qui dépendent des importations de céréales ukrainiennes - dont la Chine, l'Égypte, la Turquie et l'Indonésie - devront trouver d'autres sources d'approvisionnement ou faire face à des pénuries alimentaires, ont averti les organisations humanitaires.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a renforcé les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire mondiale, faisant grimper en flèche les prix des céréales, des engrais et du carburant. Les prix mondiaux des denrées alimentaires sont en hausse depuis le milieu de l'année 2020 en raison de la perturbation des semis et des récoltes dans de nombreux pays au cours de la première année de la pandémie de COVID-19, et plus tard en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Même si la Russie réduit ses opérations autour de Kiev et de la région septentrionale de Tchernihiv pour se concentrer sur les batailles à l'est, le blocus prolongé des ports du sud porte un coup dur à l'Ukraine. Les exportations de céréales sont une pierre angulaire de l'économie ukrainienne - totalisant environ 12,2 milliards de dollars en 2021 et représentant près d'un cinquième de toutes les exportations du pays, selon les données officielles.

Le gouvernement ukrainien n'a pas répondu à une demande de commentaire. L'Ukraine a déclaré que les exportations de céréales le mois dernier sont tombées à un dixième du chiffre de mars 2021 en raison de la fermeture des ports et que les perturbations ont un impact sur les populations de nombreux pays. "Des centaines de millions de personnes dans le monde ne recevront pas de nourriture si le blocus russe des ports ukrainiens n'est pas levé dans un avenir proche", a déclaré le ministère de l'agriculture dans un communiqué du 1er avril.

La Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine, visant à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et l'Occident affirment que l'invasion était illégale et injustifiée.

Le Kremlin n'a pas répondu à une demande de commentaire. La Russie a nié avoir délibérément ciblé des civils et des infrastructures civiles, malgré des attaques documentées sur des hôpitaux, des immeubles d'habitation et des voies ferrées.

Les agriculteurs ukrainiens - qui ont produit une récolte record de céréales l'année dernière - affirment que leurs rendements en blé pourraient être réduits de moitié, voire davantage. Les forces russes endommagent à plusieurs reprises des installations de stockage de céréales dans l'est de l'Ukraine, a déclaré un responsable américain. Kiev et Moscou se sont accusés mutuellement de poser des mines dans la mer Noire, créant ainsi des dangers pour la marine marchande.

La guerre a bouleversé le secteur agricole du pays et "a détruit les routes, les chemins de fer et les gares ferroviaires de l'Ukraine qui facilitent le transport terrestre", a déclaré un responsable américain à Reuters la semaine dernière. "Alors que la guerre de Poutine se poursuit, de plus en plus de terres arables ukrainiennes sont ruinées par les chars, les obus et les mines terrestres russes - ce qui risque de provoquer une crise alimentaire à bien plus long terme."

L'Ukraine et la Russie sont de grands exportateurs de blé, représentant ensemble environ un tiers des exportations mondiales - dont la quasi-totalité passe par la mer Noire. Ses eaux sont partagées par la Bulgarie, la Roumanie, la Géorgie et la Turquie, ainsi que par l'Ukraine et la Russie, qui sont en guerre depuis que le président Vladimir Poutine a envahi son voisin du sud le 24 février.

EN RETARD

L'élimination de l'arriéré pourrait prendre beaucoup de temps.

Comme le réseau ferroviaire ukrainien utilise un écartement russe d'environ 1,5 mètre, soit quelque 10 centimètres de plus que les voies utilisées dans la majeure partie de l'Europe, le personnel ferroviaire doit soulever les wagons à l'aide d'un cric et changer manuellement le châssis pour l'adapter aux voies polonaises, a déclaré Tkachov. Sinon, ils peuvent décharger les céréales des wagons ukrainiens et les verser dans les wagons polonais - un processus qui peut prendre jusqu'à une demi-heure par wagon.

Tkachov, du chemin de fer national, a déclaré à Reuters qu'il y a actuellement jusqu'à 500 wagons par jour qui traversent la frontière près d'Izov - ce qui représente un retard de trois semaines. Il a ajouté qu'il y a une autre douzaine de points de passage, dont beaucoup ne sont pas engorgés.

La compagnie ferroviaire d'État s'efforce d'augmenter sa capacité à 1 100 wagons de céréales par jour pour traverser la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie d'ici trois mois, soit près de dix fois plus que le niveau de mars, a-t-il déclaré.

Elle embauche davantage de personnes et achète des équipements pour faciliter le passage des châssis ferroviaires, en détournant le personnel des trains de passagers vers le transport de marchandises, et s'efforce également de faciliter d'autres obstacles, tels que les procédures douanières, selon M. Tkachov.

"Nous nous efforçons d'accélérer le processus... en réduisant le nombre et la durée des inspections de wagons, ainsi que la quantité de documents à remplir", a-t-il déclaré.

HIT AUX EXPORTATIONS

L'une des entreprises touchées par l'arriéré est Astarta Holding NV, un producteur alimentaire basé en Ukraine. La société avait convenu de livrer 25 000 tonnes métriques de maïs à des clients européens en avril, mais n'avait pas encore reçu le feu vert des autorités ferroviaires, selon Julia Bereshchenko, directrice des relations avec les investisseurs et du développement commercial d'Astarta.

Astarta a également déclaré que quelque 150 000 tonnes de céréales, principalement du maïs, étaient inutilisées dans ses silos. À cette époque de l'année, les grands entrepôts devraient être presque vides, a-t-elle dit.

Les chiffres officiels publiés par le gouvernement dimanche font état d'exportations de 1,4 million de tonnes de maïs et de blé en mars. Cela représente environ un quart du chiffre de février et une baisse par rapport aux quelque 3 millions de tonnes de mars 2021.

Mais le volume des exportations du mois le plus récent comprend les céréales chargées sur des navires bloqués dans les ports maritimes ukrainiens bloqués, a déclaré à Reuters le vice-ministre de l'agriculture Taras Vysotskiy.

Vysotskiy a déclaré lundi à la télévision nationale ukrainienne que seulement 300 000 tonnes de produits agricoles avaient quitté le pays, via les chemins de fer.

Les analystes ont déclaré que l'Ukraine, qui avait exporté 43 millions de tonnes de céréales depuis le début de la saison en juillet jusqu'à l'invasion fin février, ne pourrait exporter qu'environ 1 million de tonnes au cours des trois prochains mois, en raison de difficultés logistiques. Avant la guerre, le gouvernement prévoyait que les exportations de céréales pourraient atteindre 65 millions de tonnes cette saison.

Dans ses remarques à la télévision lundi, M. Vysotskiy a exprimé l'espoir que l'Ukraine pourrait être en mesure d'exporter 1,5 million de tonnes par mois par voie ferroviaire, ajoutant que cela ne représenterait qu'un tiers des volumes habituellement traités par les ports, mais que cela générerait tout de même des revenus bien nécessaires pour le secteur agricole.

UNE GOUTTE D'EAU DANS L'OCÉAN

Les négociants en matières premières, tels que Cargill Inc, cherchent des moyens de faire sortir les denrées alimentaires du pays, mais il n'y a pas de solution facile, a déclaré une source industrielle.

Cargill n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Kiev est en pourparlers avec la Roumanie pour expédier ses produits agricoles via le port roumain de Constanta sur la mer Noire, a déclaré le ministère de l'agriculture le 30 mars. Cela impliquerait de transporter les céréales par voie ferrée jusqu'aux ports de marchandises sur le Danube, puis de les charger sur des barges qui navigueraient vers Constanta, ont indiqué des responsables de l'industrie.

Une fois arrivés au port roumain, les grains devraient être transférés sur de grands navires pour être expédiés dans le monde entier, ce qui rendrait l'ensemble du processus complexe et coûteux. Selon APK-Inform, un cabinet de conseil agricole ukrainien, le coût de la livraison des céréales ukrainiennes au port roumain de Constanta s'élevait à 120-150 euros (133-166 dollars) par tonne.

Avant la guerre, les négociants payaient environ 20 à 40 dollars par tonne pour transporter les céréales vers les ports ukrainiens de la mer Noire.

Tout espoir d'une réouverture rapide de cette route a encore été anéanti ce week-end. Dimanche, des roquettes russes ont frappé le port de Mykolaiv et ont également touché des installations pétrolières près du grand centre d'Odesa sur la mer Noire, selon des responsables locaux. Le ministère russe de la défense a déclaré que ses missiles avaient détruit une raffinerie de pétrole et trois installations de stockage de carburant près d'Odesa. Il a déclaré qu'elles avaient été utilisées par l'Ukraine pour approvisionner ses troupes près de Mykolaiv.

Le gouvernement ukrainien se dit également inquiet pour les propres réserves alimentaires du pays, même s'il affirme disposer de stocks suffisants pour trois ans.

Le mois dernier, l'Ukraine a suspendu les exportations de seigle, d'avoine, de millet, de sarrasin, de sel, de sucre, de viande et de bétail depuis l'invasion, et a introduit des licences d'exportation pour le blé. Le gouvernement a toutefois déclaré qu'il autoriserait les exportations libres de maïs et d'huile de tournesol.

Un responsable de l'un des principaux négociants en matières premières étrangers opérant dans le pays a déclaré que même si le pays parvenait à augmenter rapidement sa capacité d'exportation agricole de 700 000 tonnes par mois à 1 million de tonnes par mois par rail et via le Danube, cela ne serait qu'une "goutte d'eau dans l'océan".

"Nous atteindrons peut-être 10 à 15 % de la capacité qui est réellement nécessaire", a-t-il déclaré. "Je pense que les risques pour l'économie sont énormes".