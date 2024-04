(Reuters) - Des millions de personnes auront le regard tourné vers le ciel ce lundi en Amérique du Nord, de Mexico à Montréal, pour observer une éclipse solaire totale au cours de laquelle la lune occultera le soleil pendant plus de quatre minutes selon la localisation.

L'éclipse sera visible, si les conditions météorologiques le permettent, le long d'une trajectoire partant du Mexique et traversant ensuite les États-Unis et le Canada.

Les passionnés se sont rassemblés sur le "chemin de la totalité", notamment dans la ville de Fredericksburg, dans le centre du Texas, où l'éclipse totale se produira peu après 13h30 (18h30 GMT).

Avec une durée maximale de 4 minutes et 28 secondes, cette éclipse durera plus longtemps que l'éclipse totale qu'a connue une partie des États-Unis en 2017 avec une durée maximale de 2 minutes et 42 secondes.

Une éclipse partielle sera visible en Amérique du Nord en dehors de la trajectoire de l'éclipse totale.

Environ 32 millions de personnes aux États-Unis résident sur la trajectoire de l'éclipse totale, et les autorités fédérales prévoient que cinq autres millions se déplaceront pour y assister.

Les prévisionnistes ont précisé que le temps pourrait être nuageux sur une grande partie de la trajectoire de l'éclipse totale.

Michael Zeiler, cartographe et astronome amateur, explique qu'il étudiera les images satellite dans les heures précédant l'éclipse et qu'il se hâtera, si nécessaire, de prendre sa voiture pour se rendre à un endroit où le ciel devrait être dégagé.

Il a créé le site internet "Great American Eclipse", qui contient des cartes et des données sur les éclipses.

Il se passera environ 80 minutes entre le moment où la lune commence à recouvrir le soleil et le moment de l'éclipse totale, puis 80 minutes supplémentaires pour effectuer le processus inverse.

La Nasa retransmettra en direct l'éclipse sur son site internet et sa chaîne Youtube.

(Reportage Brad Brooks à Longmont, Colorado, Jonathan Allen à New York et Steve Gorman à Los Angeles ; Version française Alban Kacher, édité par Sophie Louet)

par Brad Brooks, Jonathan Allen et Steve Gorman