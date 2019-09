Des millions de jeunes à travers le monde réclament une action pour le climat

21 septembre (Reuters) - Des millions de jeunes étaient dans les rues du monde entier vendredi pour demander à la classe politique de prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique, à trois jour du Sommet des Nations unies sur l'action pour le climat.

Les manifestations ont débuté dans les îles du Pacifique, où la question du réchauffement climatique et de la montée des océans est particulièrement préoccupantes, et ont suivi le soleil à travers l'Australie, le Japon, l'Asie du Sud-Est, puis l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques.

Des foules massives ont envahi les rues de Manhattan, scandant "Sauvez notre planète!" juste avant une déclaration de Greta Thunberg, la lycéenne âgée de 16 ans à l'origine des "Fridays for Future".

"Aujourd'hui, nous sommes ceux qui faisons la différence. Si personne d'autre ne veut agir, alors nous le ferons", a-t-elle lancé aux manifestants à New York. "Nous exigeons un avenir sûr. Est-ce vraiment trop demander?".

Quatre millions de personnes se sont mobilisées à travers le monde, dont 300.000 à New York, ont annoncé les organisateurs du mouvement 350.org. Reuters n'a pas pu vérifier ces estimations.

A Paris, des manifestants ont soulevé un tableau sur lequel Greta Thunberg était représentée en Vierge Marie, une auréole autour de la tête, sur laquelle on pouvait lire "Notre maison est en feu".

Des pancartes "Faites l'amour, pas de CO2" ont été aperçues à Berlin et à Vienne.

"DIE-IN" À BANGKOK

En Thaïlande, 200 jeunes ont fait irruption au ministère de l'Environnement pour y faire un "die-in", simulant ainsi leur mort en s'allongeant sur le sol.

"C’est ce qui se produira si nous n’enrayons pas le changement climatique maintenant", a averti Nanticha Ocharoenchai, l'étudiante à l'origine de l'initiative.

A Palangka Raya, en Indonésie, des jeunes ont défilé dans l'épaisse fumée des incendies de forêt qui font rage à proximité.

Aucune manifestation n'a été autorisée en Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, mais Zheng Xiaowen du Réseau d'action de la jeunesse pour le climat, a promis d'autres formes de mobilisation. "Les jeunes Chinois ont leurs propres méthodes", a-t-elle déclaré.

Le Sommet Action Climat 2019, qui a pour but de concrétiser et d'accélérer la mise en oeuvre l'accord de Paris sur le changement climatique, s'ouvrira lundi à New York. (Rédactions de Reuters; Jean-Philippe Lefief et Arthur Connan pour le service français)