Selon les enquêteurs et les experts, il est difficile de mesurer l'ampleur des images et des vidéos d'abus sexuels d'enfants sur le site web à caractère pornographique OnlyFans.

Les seules statistiques accessibles au public sont fournies par OnlyFans lui-même. En vertu de la loi fédérale, les fournisseurs de services électroniques basés aux États-Unis, y compris les plateformes de médias sociaux et les sites pornographiques, doivent signaler toute suspicion d'abus pédosexuel au National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), une organisation à but non lucratif désignée par le Congrès pour servir de centre d'échange d'informations pour ces signalements. En tant qu'entreprise basée au Royaume-Uni, OnlyFans n'est pas légalement tenue de déposer des rapports auprès du NCMEC, mais affirme le faire volontairement.

OnlyFans affirme qu'elle supprime immédiatement tout matériel suspecté d'abus sexuel sur des enfants qu'elle détecte et qu'elle fait un rapport à la CyberTipline du NCMEC. En 2023, l'entreprise a effectué 347 signalements à la CyberTipline sur des centaines de millions de messages, a déclaré un porte-parole d'OnlyFans. Cela témoigne des contrôles de sécurité rigoureux mis en place par OnlyFans.

Une grande partie de ce matériel suspect ne s'avère pas être du matériel d'abus sexuel d'enfants CSAM et/ou sont des images ou des vidéos dupliquées, indique OnlyFans sur son site web.

Cependant, cinq spécialistes des abus sexuels d'enfants en ligne ont déclaré à Reuters qu'il était difficile de vérifier de manière indépendante la quantité réelle de CSAM sur OnlyFans en raison de l'existence de paywalls individuels pour un grand nombre de ses 3,2 millions de créateurs.

Il ne s'agit pas d'un seul paywall. C'est un paywall pour chaque contributeur, a déclaré Trey Amick, directeur des consultants en criminalistique chez Magnet Forensics Inc, une société basée au Canada qui fournit aux organismes chargés de l'application de la loi des outils pour rechercher des contenus relatifs aux abus sexuels sur enfants.

Les informations que la police peut généralement obtenir d'un compte, sans payer d'abonnement ni demander l'aide d'OnlyFans, sont l'adresse du site web, une photo non explicite du créateur et un texte décrivant le compte.

Au-delà, il est extrêmement difficile d'obtenir du contenu hébergé derrière les murs payants d'OnlyFans, a déclaré M. Amick.

Lorsque la police sollicite l'aide d'OnlyFans dans le cadre d'une affaire, l'entreprise lui fournit toutes les informations dont elle a besoin, y compris les détails du compte, le contenu et les messages directs, a déclaré le porte-parole d'OnlyFans. Les enquêteurs n'ont pas besoin de s'abonner au contenu, a-t-elle ajouté.

La porte-parole a également indiqué que le NCMEC a un accès complet au site derrière ses murs payants.

Le NCMEC a déclaré que cet accès a commencé à la fin de l'année 2023 et qu'il était limité aux comptes OnlyFans signalés à sa CyberTipline ou liés à un cas de disparition d'enfant. Par ailleurs, le NCMEC ne surveille pas de manière proactive, ne modère pas et ne cherche pas activement à réviser le contenu à grande échelle derrière les murs payants d'OnlyFans, ou sur tout autre site web.

En 2021, OnlyFans a nommé un contrôleur tiers indépendant, Michael Ward, afin d'assurer une plus grande transparence de nos mesures de sécurité, qui sont à la pointe de l'industrie, indique son site web.

M. Ward, ancien procureur du ministère américain de la justice qui travaille aujourd'hui au cabinet d'avocats Baker Botts, a été chargé d'analyser et d'évaluer les contrôles de sécurité d'OnlyFans, selon le site web. OnlyFans n'a pas répondu aux questions le concernant.

Contacté par Reuters, M. Ward a déclaré qu'il n'était pas en mesure de commenter ou de confirmer qu'il avait bien joué le rôle qu'OnlyFans lui attribuait.

(Les articles de So et Szep ont été rédigés à Washington et ceux de Marshall à Londres. Rédaction : Julie Marquis)