Des millions de personnes pourraient mourir de faim à cause du blocus russe des ports ukrainiens- Zelenskiy

M. Zelenskiy a déclaré dans une déclaration télévisée que le monde était au bord d'une "terrible crise alimentaire", l'Ukraine étant incapable d'exporter de grandes quantités de blé, de maïs, d'huile et d'autres produits qui avaient joué un "rôle stabilisateur sur le marché mondial".

"Cela signifie que, malheureusement, il pourrait y avoir une pénurie physique de produits dans des dizaines de pays dans le monde. Des millions de personnes pourraient mourir de faim si le blocus russe de la mer Noire se poursuit", a-t-il déclaré.

La Russie a saisi de grandes parties de la côte ukrainienne en près de 15 semaines de guerre et ses navires de guerre contrôlent la mer Noire et la mer d'Azov, bloquant les exportations agricoles de l'Ukraine et faisant grimper le coût des céréales.

L'Ukraine et l'Occident accusent Moscou d'armer les approvisionnements alimentaires. La Russie affirme que les mines ukrainiennes posées en mer et les sanctions internationales contre Moscou sont à blâmer.

Blâmant la Russie pour le blocus, M. Zelenskiy a déclaré que "pendant que nous cherchons des moyens de protéger la liberté, une autre personne la détruit. Une autre personne continue à faire chanter le monde avec la faim".

L'Ukraine a exporté jusqu'à 6 millions de tonnes de céréales par mois avant que la Russie ne lance son invasion le 24 février. Moscou qualifie son action d'opération militaire spéciale.

Depuis, les volumes ont chuté à environ 1 million de tonnes, car l'Ukraine, qui exportait la plupart de ses marchandises par des ports maritimes, a été contrainte de transporter les céréales par train via sa frontière occidentale ou par ses petits ports sur le Danube.