Des millions de travailleurs chinois en mouvement avant le pic de voyage de vendredi

Libérés par les autorités qui ont mis fin le mois dernier à trois années de restrictions COVID-19 parmi les plus strictes au monde, les travailleurs ont afflué dans les gares et les aéroports pour se rendre dans les villes rurales, suscitant des craintes quant à l'extension de l'épidémie de virus.

Les économistes scrutent la saison des vacances, connue sous le nom de Fête du Printemps, à la recherche de lueurs de reprise de la consommation dans la deuxième plus grande économie du monde, après que les nouvelles données du PIB aient révélé mardi un fort ralentissement économique en Chine.

Alors que certains analystes s'attendent à ce que cette reprise soit lente, le vice-Premier ministre chinois Liu He a déclaré mardi au Forum économique mondial en Suisse que la Chine était ouverte au monde après trois ans d'isolement face à la pandémie.

Les responsables de l'Administration nationale de l'immigration ont déclaré qu'en moyenne, un demi-million de personnes étaient entrées ou sorties de Chine par jour depuis l'ouverture de ses frontières le 8 janvier, ont rapporté les médias d'État.

Mais alors que les travailleurs affluent hors des mégapoles, comme Shanghai, où les responsables affirment que le virus a atteint son pic, beaucoup se dirigent vers les villes et les villages où les personnes âgées non vaccinées n'ont pas encore été exposées au COVID.

GRANDES VALISES À ROULETTES, CARTONS DE CADEAUX

Alors que la vague de COVID s'intensifie, certains chassent le virus de leur esprit en se dirigeant vers les portes de départ.

Les voyageurs s'affairaient dans les gares et les métros de Pékin et de Shanghai, beaucoup transportant de grandes valises à roulettes et des boîtes remplies de nourriture et de cadeaux.

"Avant, j'étais un peu inquiet (de l'épidémie de COVID-19)", a déclaré le travailleur migrant Jiang Zhiguang, qui attendait parmi la foule à la gare de Hongqiao à Shanghai.

"Maintenant, cela n'a plus d'importance. Maintenant, ce n'est pas grave si vous êtes infecté. Vous serez juste malade pendant deux jours seulement", a déclaré Jiang, 30 ans, à Reuters.

Le taux d'infection dans la ville méridionale de Guangzhou, capitale de la province la plus peuplée de Chine, a désormais dépassé les 85 %, ont annoncé mercredi les responsables locaux de la santé.

Dans les zones plus isolées, le personnel médical de l'État fait cette semaine du porte-à-porte dans certains villages périphériques pour vacciner les personnes âgées, l'agence de presse officielle Xinhua qualifiant mardi cet effort de "dernier kilomètre".

Les cliniques des villes et villages ruraux sont en train d'être équipées d'oxygénateurs.

Alors que les autorités ont confirmé samedi une augmentation considérable du nombre de décès - annonçant que près de 60 000 personnes atteintes du COVID étaient décédées dans les hôpitaux entre le 8 décembre et le 12 janvier - les médias d'État ont rapporté que les responsables de la santé n'étaient pas encore prêts à donner à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) les données supplémentaires qu'elle recherche maintenant.

Plus précisément, l'agence des Nations Unies souhaite obtenir des informations sur ce que l'on appelle la surmortalité - le nombre de tous les décès hors norme pendant une crise, a déclaré l'OMS dans une déclaration à Reuters mardi.

Le Global Times, un tabloïd nationaliste publié par le Quotidien du Peuple officiel, a cité des experts chinois affirmant que le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies surveillait déjà ce type de données, mais qu'il faudrait du temps avant qu'elles puissent être publiées.

Les médecins des hôpitaux publics et privés ont été activement découragés d'attribuer les décès au COVID, a rapporté Reuters mardi.