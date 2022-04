Des missiles frappés près d'Odesa en Ukraine alors qu'une nouvelle tentative d'évacuation de Mariupol est prévue

Il y avait peu de signes d'une percée dans les efforts pour négocier la fin de la guerre de cinq semaines, bien que le négociateur en chef de la Russie ait déclaré que les discussions devaient reprendre lundi.

À Odesa, le conseil municipal a déclaré que des "installations d'infrastructures critiques" avaient été touchées par des missiles. Aucune victime n'a été signalée.

Le ministère russe de la défense a déclaré que les frappes de son armée avaient détruit une raffinerie de pétrole et trois installations de stockage de carburant près d'Odessa. Il a déclaré que ces installations étaient utilisées pour approvisionner les troupes ukrainiennes près de la ville de Mykolaiv.

Odesa, sur la mer Noire, est la principale base de la marine ukrainienne. Elle a été prise pour cible par les forces russes à la recherche d'un corridor terrestre vers la Transdniestrie, une province russophone sécessionniste de Moldavie qui accueille des troupes russes.

"De la fumée est visible dans certaines zones de la ville. Tous les systèmes et structures pertinents fonctionnent ... Aucune victime n'a été signalée", a déclaré Vladyslav Nazarov, un officier du commandement opérationnel sud de l'Ukraine, sur Telegram.

Dmytro Lunin, gouverneur de la région centrale de Poltava, a déclaré que la raffinerie de pétrole de Kremenchug, située à 350 kilomètres (220 miles) au nord-est d'Odesa, avait été détruite dans une autre attaque à la roquette samedi.

Les efforts d'évacuation à Mariupol et dans la ville voisine de Berdyansk, toutes deux également situées sur la rive sud de l'Ukraine, devaient se poursuivre avec un convoi de bus préparé pour l'opération avec l'aide de la Croix-Rouge.

"Sept bus vont tenter de se rapprocher de Marioupol, accompagnés par le Comité international de la Croix-Rouge", a déclaré le vice-premier ministre ukrainien Iryna Vereshchuk dans une vidéo publiée en ligne.

Le CICR a abandonné les tentatives précédentes en raison de problèmes de sécurité. La Russie a blâmé le CICR pour les retards.

Mariupol est la principale cible de la Russie dans la région de Donbas, au sud-est de l'Ukraine, et des dizaines de milliers de civils y sont pris au piège avec un accès limité à la nourriture et à l'eau.

POURPARLERS DE PAIX

Le négociateur en chef de la Russie, Vladimir Medinsky, a déclaré qu'un projet d'accord n'était pas prêt pour une éventuelle rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

Samedi, le négociateur ukrainien David Arakhamia a fait naître l'espoir de négociations avec la Russie, affirmant que des progrès suffisants avaient été réalisés pour des entretiens directs entre les deux pays.

M. Medinsky a déclaré que si l'Ukraine faisait preuve de plus de réalisme en acceptant d'être neutre, de renoncer aux armes nucléaires, de ne pas rejoindre un bloc militaire et de refuser d'accueillir des bases militaires, il n'y avait eu aucun progrès sur d'autres demandes clés de la Russie.

"Je le répète encore et encore : La position de la Russie sur la Crimée et le Donbas reste INCHANGÉE", a-t-il déclaré sur Telegram, ajoutant que les discussions par vidéoconférence se poursuivraient lundi.

La Russie a annexé la Crimée à l'Ukraine en 2014 et a reconnu les déclarations d'indépendance des républiques autoproclamées de Louhansk et de Donetsk dans la région de Donbas, dans l'est de l'Ukraine, qui se sont soulevées contre la domination de Kiev.

DESTRUCTION DE BUCHA

L'Ukraine a déclaré samedi que ses forces avaient repris toutes les zones autour de Kiev, revendiquant le contrôle complet de la région de la capitale pour la première fois depuis que la Russie a lancé son invasion le 24 février.

La Russie a retiré les forces qui avaient menacé Kyiv depuis le nord afin de se regrouper pour les batailles dans l'est de l'Ukraine.

La Russie n'a fait aucun commentaire sur l'affirmation selon laquelle la région de Kiev était entièrement aux mains des Ukrainiens, ce que Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement.

Le maire de Bucha, une ville libérée à 37 km (23 miles) au nord-ouest de la capitale, a déclaré que 300 habitants avaient été tués au cours d'une occupation d'un mois par l'armée russe, et que des victimes avaient été vues dans une fosse commune et gisaient encore dans les rues.

"Les salauds !" Vasily, un homme de 66 ans, a déclaré, pleurant de rage en regardant plus d'une douzaine de corps sur la route devant sa maison. "Je suis désolé. Le tank derrière moi tirait. Des chiens !"

Le Kremlin et le ministère russe de la défense à Moscou n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lorsqu'ils ont été interrogés samedi sur les corps trouvés à Bucha.

Moscou nie avoir ciblé des civils et rejette les allégations de crimes de guerre.

Parmi les personnes tuées près de Kiev figure Maksim Levin, un photographe et vidéaste ukrainien qui travaillait pour un site d'information et collaborait depuis longtemps avec Reuters.

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, s'est dite consternée par les atrocités commises à Bucha et a exprimé son soutien à l'enquête de la Cour pénale internationale sur d'éventuels crimes de guerre.

Le service d'urgence ukrainien a déclaré que plus de 1 500 explosifs avaient été trouvés en une journée lors d'une fouille du village de Dmytrivka, à l'ouest de la capitale.

Zelenskiy a lancé un avertissement dans une allocution vidéo : "Ils minent tout ce territoire. Les maisons sont minées, les équipements sont minés, même les corps des personnes décédées". Il n'a pas cité de preuves.

Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les allégations concernant les mines. Reuters n'a pas pu les vérifier de manière indépendante.

Depuis le lancement de ce que Poutine a appelé une "opération militaire spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine, la Russie n'a pas réussi à capturer une seule grande ville et a plutôt assiégé des zones urbaines, déracinant un quart de la population du pays.

Les renseignements militaires britanniques ont déclaré que les forces navales russes maintenaient un blocus le long de la mer Noire et de la mer d'Azov, mais que l'option des débarquements amphibies devenait de plus en plus risquée pour la Russie.

Il a déclaré que les mines signalées, dont l'origine reste floue et contestée, représentaient un risque sérieux pour la navigation en mer Noire.