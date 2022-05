Des missiles pilonnent la ville d'Odessa en Ukraine après que la Russie ait marqué la victoire de la Seconde Guerre mondiale.

Alors que Poutine est resté silencieux sur les plans d'une éventuelle escalade en Ukraine, les combats ne se sont pas relâchés avec une nouvelle poussée des forces russes lundi pour vaincre les dernières troupes ukrainiennes qui tenaient bon dans une aciérie de Mariupol en ruine.

"Vous vous battez pour la patrie, pour son avenir, pour que personne n'oublie les leçons de la Seconde Guerre mondiale. Pour qu'il n'y ait pas de place dans le monde pour les bourreaux, les fustigateurs et les nazis", a déclaré Poutine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, dans son propre discours lundi, a promis que les Ukrainiens triompheraient.

"En ce jour de la victoire sur le nazisme, nous luttons pour une nouvelle victoire. La route qui y mène est difficile, mais nous ne doutons pas que nous gagnerons", a déclaré Zelenskiy.

À Odesa, le principal port de la mer Noire pour l'exportation de produits agricoles, une personne a été tuée et cinq personnes ont été blessées lorsque sept missiles ont frappé un centre commercial et un dépôt, ont déclaré les forces armées ukrainiennes sur Facebook.

Des images vidéo de la scène ont montré des pompiers et des secouristes passant au peigne fin des piles de décombres pour arroser des débris encore fumants.

L'Ukraine - un important producteur de maïs et de blé - et ses alliés ont intensifié leurs efforts sur la manière de débloquer les ports ou de fournir des routes alternatives pour l'exportation de céréales, de blé et de maïs.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est rendu à Odesa lundi, appelant ensuite à une réponse mondiale pour aider l'Ukraine.

Une réunion entre Michel et le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal à Odesa a été interrompue par l'attaque de missiles, obligeant les hommes à se réfugier dans un abri anti-bombes, selon le compte Twitter officiel de Shmyhal.

Dans la ville de Bogodukhov, au nord-ouest de Kharkiv, quatre personnes ont été tuées et plusieurs maisons ont été détruites dans les attaques russes, selon les médias locaux qui citent des responsables de Kharkiv.

Dans certaines régions de l'est de l'Ukraine, Luhansk, Kharkiv et Dnipro, des sirènes de raid aérien pouvaient être entendues tôt mardi.

Le ministère ukrainien de la défense a déclaré que les forces russes soutenues par des chars et de l'artillerie menaient des "opérations d'assaut" à l'usine Azovstal de Marioupol, où des centaines de défenseurs ukrainiens ont tenu bon pendant des mois de siège.

Marioupol se trouve entre la péninsule de Crimée, saisie par Moscou en 2014, et des parties de l'est de l'Ukraine sous le contrôle des séparatistes soutenus par la Russie. La capture de la ville permettrait à Moscou de relier les deux zones.

DÉSINFORMATION RÉVISIONNISTE

Plus de 5,5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion de la Russie le 24 février, selon les Nations Unies, qui ont qualifié la crise des réfugiés de la plus forte croissance en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les gains de Moscou suite à l'invasion, cependant, ont été lents au mieux et ils n'ont pas grand chose à montrer en dehors d'une bande de territoire dans le sud et des gains marginaux dans l'est.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il s'inquiétait du fait que Poutine "n'a pas de porte de sortie en ce moment, et j'essaie de comprendre ce que nous faisons à ce sujet".

Des sources indiquent que les législateurs démocrates américains se sont mis d'accord sur une proposition d'aide de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, y compris un nouveau paquet d'armes massif.

La Maison Blanche avait auparavant qualifié les remarques de Poutine lors de son discours du Jour de la Victoire d'"histoire révisionniste qui a pris la forme de désinformation".

La victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale a acquis un statut presque religieux en Russie sous Poutine, qui a invoqué le souvenir de la "Grande Guerre patriotique" tout au long de ce qu'il appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Les pays occidentaux considèrent qu'il s'agit d'une fausse analogie pour justifier une agression non provoquée.

"Il ne peut y avoir de jour de victoire, seulement le déshonneur et sûrement la défaite en Ukraine", a déclaré le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace.

En Pologne, l'ambassadeur russe a été entouré par des manifestants lors d'une cérémonie commémorative et aspergé de peinture rouge. L'ambassadeur Sergei Andreyev, le visage dégoulinant et la chemise tachée, a déclaré qu'il était "fier de mon pays et de mon président".

Abritée dans une station de métro de Kharkiv - la deuxième ville d'Ukraine principalement russophone qui a été bombardée sans relâche depuis les premiers jours de la guerre - Vira Mykhailivna, 90 ans, survivante de la Seconde Guerre mondiale, a enfoui ses joues pleines de larmes dans ses mains.

"Je ne pensais pas que cela pourrait nous arriver un jour", a-t-elle déclaré. "Ce jour était autrefois une grande fête".