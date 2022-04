Des missiles russes ont frappé le port d'Odessa, dit la mairie

3 avril (Reuters) - Une salve de missiles russes a frappé tôt dimanche matin le port d'Odessa, provoquant des explosions et projetant des panaches de fumée noire dans le ciel, a déclaré le conseil municipal de la ville du sud-est de l'Ukraine.

Une des "infrastructures stratégiques" du port a été touchée, a précisé le porte-parole de l'administration régionale, Sergueï Bratchouk, à la télévision publique ukrainienne.

"Nous espérons qu'il n'y aura pas de victimes", a-t-il ajouté.

Selon des témoins, le dépôt de carburant du port sur la mer Noire a été frappé par plusieurs missiles tirés par des avions russes, provoquant de lourdes explosions qui ont été ressenties dans toute la ville.

Les autorités ukrainiennes pensent qu'Odessa est une des cibles prioritaires de l'invasion lancée le 24 février par la Russie, dont les troupes sont bloquées depuis des semaines à Mykolaïv, à plus d'une centaine de kilomètres à l'est de la ville portuaire.

Moscou a retiré ces derniers jours l'essentiel de ses forces des régions de Kyiv et Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, et annoncé vouloir se concentrer sur la conquête de la région orientale du Donbass, dont la ville assiégée de Marioupol.

La Russie entretient le doute sur ses intentions à l'égard d'Odessa, à laquelle elle impose un blocus maritime et dont la prise lui permettrait à la fois de priver l'Ukraine de son accès à la mer, et d'établir une continuité territoriale entre les territoires qu'elle a capturés aux portes de la Crimée et la région moldave de Transnistrie, où l'armée russe est déployée depuis 30 ans en soutien des autorités sécessionnistes. (Reportage Issam Abdallah et Pavel Polityuk, rédigé par Lidia Kelly ; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)