Des centaines de milliers d'obus d'artillerie sud-coréens sont en route vers l'Ukraine via les États-Unis, après la résistance initiale de Séoul à armer l'Ukraine, a rapporté mercredi le Wall street Journal.

Le Journal, citant des sources anonymes, a déclaré que Séoul avait conclu un "accord confidentiel" avec Washington pour transférer les obus aux États-Unis afin qu'ils soient livrés à l'Ukraine, après que Washington ait demandé à son allié asiatique, l'année dernière, un soutien en matière d'artillerie.

Jeon Ha-kyu, porte-parole du ministère sud-coréen de la défense, a déclaré jeudi que la Corée du Sud était en pourparlers avec le Pentagone sur les exportations de munitions, mais que le rapport du WSJ contenait des "éléments inexacts", tout en refusant de donner des détails.

"Il y a eu plusieurs discussions et demandes, et notre gouvernement prendra les mesures appropriées tout en examinant de manière approfondie la guerre et la situation humanitaire en Ukraine", a déclaré M. Jeon lors d'une réunion d'information.

Alliée des États-Unis et principal producteur de munitions d'artillerie, la Corée du Sud avait jusqu'à présent exclu d'envoyer une aide létale à l'Ukraine, invoquant ses liens commerciaux avec la Russie et l'influence de Moscou sur la Corée du Nord, malgré les pressions croissantes de Washington et de l'Europe en faveur de la fourniture d'armes.

Dans une interview accordée à Reuters en avril, le président Yoon Suk Yeol a laissé entrevoir la possibilité d'un changement, déclarant qu'il pourrait être difficile pour Séoul de s'en tenir à un soutien humanitaire et financier si l'Ukraine était confrontée à une attaque civile de grande ampleur ou à une "situation que la communauté internationale ne peut pas tolérer".

Le Pentagone et le bureau de M. Yoon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Interrogé mercredi sur la possibilité de fournir des munitions à l'Ukraine, le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale, Cho Tae-yong, a déclaré au parlement que les responsables prendraient une décision après avoir suivi l'évolution de la situation.

M. Cho a déclaré qu'il n'était pas prévu d'envoyer des obus directement ou via la Pologne, mais il n'a pas donné de détails sur la coopération avec les Etats-Unis.

Selon le rapport du Journal, les fonctionnaires de Séoul se sont montrés réticents après que les médias ont fait état de discussions à la fin de l'année dernière, mais une "percée" a été réalisée après que M. Yoon s'est rendu à Washington le mois dernier pour un sommet avec le président Joe Biden.