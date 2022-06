Des navires battant pavillon russe transportent les céréales de l'Ukraine vers la Syrie, selon Maxar

Les images de Maxar ont montré deux navires vraquiers battant pavillon russe accostés dans le port de Sébastopol, en Crimée, contrôlé par la Russie, en mai, et en train d'être chargés de céréales, a déclaré la société.

Quelques jours plus tard, les satellites de Maxar ont recueilli des images des mêmes navires amarrés en Syrie, avec leurs écoutilles ouvertes et des semi-remorques alignés prêts à transporter le grain, a déclaré Maxar. La Syrie et la Russie sont de fervents alliés.

La société a déclaré qu'une autre image datant de juin montrait également un autre navire en train d'être chargé de céréales à Sébastopol.

L'Ukraine a accusé la Russie de voler du grain dans les territoires que les forces russes occupent depuis le début de son invasion fin février. La guerre menace de provoquer de graves pénuries alimentaires, car la Russie et l'Ukraine représentent environ 29 % des exportations mondiales de blé.

L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, et les pays occidentaux ont accusé la Russie de créer un risque de famine mondiale en fermant les ports ukrainiens de la mer Noire.

Le 8 juin, le chef adjoint du syndicat des producteurs agricoles ukrainiens UAC a déclaré que la Russie avait volé environ 600 000 tonnes de céréales dans les territoires occupés et en avait exporté une partie.

La Russie qualifie son action en Ukraine d'"opération militaire spéciale", affirmant que son objectif était de désarmer et de "dénazifier" son voisin. L'Occident et l'Ukraine affirment qu'il s'agit d'un prétexte pour une agression non provoquée.