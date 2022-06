Des négociants et des entrepôts chinois sont soupçonnés de fraude à l'aluminium - Securities Times

L'enquête intervient après qu'un autre négociant, Ping An Trading Co Ltd, ait découvert ce mois-ci qu'il avait été dupé en fournissant un financement pour plus de 30 000 tonnes de lingots d'aluminium, impliquant un capital de 600 millions de yuans, alors que les stocks réels dans un entrepôt de la province de Guangdong étaient inférieurs.

L'utilisation de marchandises comme garantie dans le cadre d'un financement en Chine est courante et n'est pas illégale, mais l'émission de reçus pour hypothéquer un actif de manière répétée constitue une fraude et pourrait laisser plus d'un créancier détenir des droits sur la même garantie.

L'affaire a été largement discutée dans le secteur du commerce des métaux et les prix spot de l'aluminium ont chuté lorsque la nouvelle des conclusions de Ping An est apparue la semaine dernière, selon les analystes, bien qu'ils se soient stabilisés depuis.

Les promesses répétées de lingots d'aluminium ont maintenant impliqué plus de 20 sociétés et plusieurs entrepôts de livraison avec des stocks valant des milliards de yuans, a rapporté le Securities Times vendredi.

Le journal, citant un responsable d'une société impliquée dans l'affaire, a déclaré que les négociants faisant l'objet d'une enquête comprenaient Shanghai Juyi International Trade Co Ltd, Shanghai Haishirong Industrial Co Ltd et Shanghai Ruiguang International Trade Co Ltd.

Ces trois sociétés ont refusé de faire des commentaires lorsqu'elles ont été jointes par Reuters.

Les stocks d'aluminium promis à plusieurs reprises se trouvent dans les entrepôts de Shanghai Nanchu, Zhejiang Kangyun et Ningbo Jiulong, sur la côte est de la Chine, a rapporté le journal, ajoutant que certains d'entre eux avaient été mis sous scellés.

Zhejiang Kangyun s'est refusé à tout commentaire lorsqu'il a été joint par Reuters, tandis que Shanghai Nanchu a nié que ses stocks aient été utilisés pour des promesses répétées.

Ningbo Jiulong n'a pas répondu aux appels demandant un commentaire.

L'entrepôt du Guangdong lié à l'affaire Ping An, Foshan Zhongjin Shengyuan, a également été mis sous scellés par la police après que plusieurs propriétaires aient tenté d'en faire sortir des lingots, a rapporté le Securities Times.

Certaines sociétés d'entreposage ont déclaré qu'elles prenaient les métaux qui ont été déplacés hors des entrepôts impliqués.

La Chine est le premier producteur et consommateur mondial d'aluminium, qui est utilisé dans les transports, la construction et un large éventail d'articles ménagers.

L'affaire a ravivé les souvenirs d'un important scandale financier centré sur la ville portuaire de Qingdao en 2014, lorsqu'une société de négoce de métaux a dupliqué des certificats d'entrepôt afin d'utiliser plusieurs fois une cargaison de métaux pour lever des fonds.

Le scandale https://www.reuters.com/article/us-china-qingdao-warehouses-idUSKBN0EX15P20140622 a eu des répercussions sur les principales banques mondiales, a entraîné des procès sur la propriété des stocks et a nui au commerce des métaux en Chine.