Des nuages de tempête s'amoncellent au-dessus de la livre alors que l'attention se porte à nouveau sur l'économie désastreuse.

La livre s'est effondrée à un niveau record de 1,0327 $ par rapport au dollar fin septembre après que le gouvernement ait annoncé des plans de réduction des impôts et d'augmentation des emprunts.

Pourtant, elle a connu son meilleur mois depuis la mi-2021 en octobre pour s'échanger autour de 1,15 $ après que la BoE soit intervenue pour endiguer le chaos du marché, que le nouveau ministre des finances Jeremy Hunt ait abandonné les plans budgétaires et que Liz Truss ait démissionné de son poste de premier ministre.

La bonne nouvelle pour le nouveau Premier ministre Rishi Sunak est que peu d'analystes s'attendent désormais à ce que la livre tombe sous la parité avec le dollar.

Toutefois, une série de stratèges de banques d'investissement ont récemment prédit que la livre se repliera dans la fourchette de 1,04 à 1,10 dollar dans les mois à venir, citant les difficultés économiques de la Grande-Bretagne, la politique de la BoE et la force du dollar.

"Même avant le mini-budget, c'est un pays qui avait un certain nombre de défis économiques assez importants", a déclaré Andrew Sheets, stratège en chef de cross-asset chez Morgan Stanley, qui pense que la livre tombera à 1,05 $ et s'affaiblira aussi assez fortement par rapport à l'euro.

LA BANQUE D'ANGLETERRE EN LIGNE DE MIRE

La BoE devrait augmenter les coûts d'emprunt de 75 points de base jeudi, portant le taux d'intérêt principal à 3 %.

Pourtant, les stratèges pensent de plus en plus qu'une récession imminente empêchera la banque centrale de relever les taux d'intérêt au niveau de 5 % que les marchés financiers attendent actuellement d'ici l'année prochaine. Cela pourrait être un problème pour la livre sterling, car les attentes de taux plus élevés soutiennent traditionnellement la devise d'un pays en rendant les investissements à revenu fixe plus attrayants.

La livre s'est effondrée en 2022

"La Banque d'Angleterre a augmenté moins que les attentes du marché lors de six des huit dernières réunions", a déclaré Sheets. "Si la Banque d'Angleterre montre une réticence à augmenter, étant donné le nombre de hausses qui sont maintenant intégrées dans la courbe britannique, cela constitue un risque de baisse pour la livre."

COMPTE COURANT

Un facteur qui a pesé sur la livre sterling - et qui n'a pas disparu - est le fait que la Grande-Bretagne importe beaucoup plus de biens et de services qu'elle n'en exporte, ce qui contribue à un important déficit du compte courant.

Un mois d'octobre chaud a permis de faire baisser les prix du gaz naturel, mais un hiver froid pourrait à nouveau faire grimper le coût des importations d'énergie de la Grande-Bretagne, a déclaré Jordan Rochester, stratège en devises chez Nomura. Selon lui, le prix des denrées alimentaires est également susceptible d'augmenter à nouveau après que la Russie a suspendu sa participation à l'accord sur les céréales de la mer Noire.

"Vous avez besoin d'importer beaucoup de marchandises. Vous vendez essentiellement votre monnaie de manière très cohérente pour acheter ces biens et ils sont principalement libellés en dollars", a-t-il déclaré.

Nomura voit maintenant la livre sterling tomber à environ 1,05 $ d'ici la fin de l'année, après avoir précédemment prévu une chute à la parité.

LA PRESSION DU DOLLAR

Tous les stratèges ne pensent pas que la livre reviendra à un niveau proche des plus bas observés en septembre. Goldman Sachs voit la livre sterling à 1,10 $ dans trois mois, et qu'elle glissera à 88 pence contre l'euro, contre environ 86 pence mardi. La Deutsche Bank pense qu'elle vaudra 1,08 $ d'ici la fin de l'année.

Pour RBC Capital Markets, la livre est susceptible de retomber à 1,04 $ au premier trimestre de l'année prochaine, le dollar reprenant pied après sa récente liquidation.

"L'économie mondiale ralentit et se dirige vers une récession et dans un tel scénario, le dollar américain a tendance à surperformer", a déclaré Alvin Tan, stratège principal en matière de devises chez RBC.

"Le dollar a eu une sacrée descente et la plus grande partie est derrière nous, mais dans les deux prochains mois, il y a encore un peu de chemin à parcourir."

De nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale, notamment mercredi, sont également susceptibles de soutenir le dollar, a-t-il ajouté.