Des officiels chinois arrivent à Taiwan pour leur première visite post-pandémie

Le gouvernement taïwanais a autorisé cette semaine le voyage de six officiels, menés par Liu Xiaodong, chef adjoint du bureau de Shanghai du Bureau des affaires taïwanaises de Chine, pour assister au Festival des lanternes à Taipei, à l'invitation du gouvernement de la ville.

Liu, à son arrivée à l'aéroport Songshan du centre-ville de Taipei, n'a pas répondu aux questions des journalistes. Son groupe a été placé dans une camionnette sous haute sécurité et a été emmené.

Une douzaine de partisans de l'indépendance de Taïwan ont protesté contre son arrivée à l'extérieur de l'aéroport, en criant "Taïwan et la Chine, des pays séparés" et "Chinois, sortez", tandis que sur la route de l'aéroport, un autre petit groupe de partisans pro-chinois lui ont crié la bienvenue.

Chilly Chen, chef du bureau pro-indépendance de la République de Taïwan, a déclaré à Reuters que les Taïwanais étaient très accueillants et souhaitaient la bienvenue aux visiteurs, mais qu'ils craignaient qu'ils ne viennent pour pousser les politiques chinoises sur l'île démocratique.

"Tout ce que fait la Chine est au service de la politique, et leur objectif est sans aucun doute le front uni", a ajouté Chen, faisant référence au nom de la politique chinoise visant à coopter les non-communistes et le peuple taïwanais en particulier.

Le Conseil des affaires continentales de Taiwan, qui élabore la politique chinoise, a déclaré que le groupe a été autorisé à venir tant qu'il garde un profil bas et qu'il espère que leur visite favorisera la compréhension mutuelle et des "échanges sains et ordonnés".

Le maire de Taipei, Chiang Wan-an, du principal parti d'opposition, le Kuomintang, traditionnellement favorable à des relations étroites avec la Chine, a déclaré aux journalistes qu'il accueillait "très favorablement" la délégation.

Les dispositions prises pour le groupe suivront les principes de "discrétion, simplicité et décrochage" définis par le Conseil des affaires continentales de Taïwan, a déclaré M. Chiang aux journalistes.

Alors que la Chine refuse de parler au gouvernement de Taïwan depuis que la présidente Tsai Ing-wen a pris ses fonctions en 2016, estimant qu'elle est séparatiste, les échanges de ville à ville avaient continué jusqu'à ce qu'ils soient interrompus par la pandémie.

Pourtant, l'administration de Tsai a prudemment essayé de rouvrir des liens de peuple à peuple moins sensibles depuis qu'elle a levé les contrôles frontaliers liés à la pandémie à la fin de l'année dernière, visant à susciter la bonne volonté de la Chine.

La Chine continue à mener des activités militaires près de Taïwan, y compris des traversées presque quotidiennes de la ligne médiane du détroit de Taïwan par des avions de l'armée de l'air chinoise, qui servait auparavant de barrière non officielle.